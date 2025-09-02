Pericol de explozie la Vaslui, după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat / 50 de persoane evacuate în zonă / O femeie de 92 de ani, transportată la spital

50 de persoane au fost evacuate din locuinţe, marţi, în urma unui accident rutier produs la Simila, unde o cisternă încărcată cu gaz s-a răsturnat, transmite Agerpres.

De asemenea, o femeie de 92 de ani a fost transportată la spital, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

„Detaşamentul de pompieri Bârlad a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni unde o autocisternă s-a răsturnat. În urma evenimentului au existat scăpări de gaze pe la o supapă. Şoferul autocisternei a fost preluat de către echipajul de prim-ajutor SMURD conştient si cooperant şi transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri şi tratament de specialitate. Până în momentul de faţă au fost evacuate în jur de 50 de persoane pe o rază de aproximativ 800 de metri. O femeie în vârstă de 92 de ani, imobilizată la pat, a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgenţe Bârlad. Misiunea este în dinamică, forţele de intervenţie se află încă la locul evenimentului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Traficul în zonă a fost blocat, circulaţia fiind deviată pe rute ocolitoare.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor producerii accidentului.