Paul McCartney a regăsit o chitară bas dispărută de peste o jumătate de secol

Paul McCartney, membru al fostei trupe The Beatles, a regăsit o chitară bas dispărută de peste 50 de ani, la care a interpretat piese precum „Love Me Do”, „She Loves You” şi „Twist and Shout” în studiourile de înregistrare şi pe scenă, informează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit site-ului muzicianului britanic, instrumentul muzical, un model Hofner în formă de vioară cumpărat cu 30 de lire sterline (aproximativ 600 de euro la preţurile actuale) la Hamburg, în Germania, în 1961, a fost autentificat, iar „Paul este extrem de recunoscător tuturor celor care au participat la această căutare”.

Chitara bas a fost găsită „în stare completă”, dar cutia ei protectoare originală „necesită reparaţii”, a precizat într-un comunicat The Lost Bass Project, care a lansat un apel pentru găsirea instrumentului muzical în 2018 şi a cărui campanie a beneficiat de o creştere a interesului mediatic în toamna anului trecut.

Contrar a ceea ce au crezut la început iniţiatorii proiectului, cuplul de jurnalişti Scott şi Naomi Jones, instrumentul nu a dispărut în 1969, ci a fost furat din spatele unei furgonete în vestul Londrei în 1972.

Dintre cele 600 de apeluri şi mesaje primite, unul s-a dovedit a fi decisiv, a explicat Naomi Jones vineri, la BBC Radio 4, ajutând la „reconstituirea puzzle-ului”.

Potrivit lui Scott Jones, hoţul a locuit într-o casă abandonată din Ladbroke Grove, în Notting Hill, un cartier londonez locuit în prezent de reprezentanţii clasei de mijloc, dar care a fost cândva populat de „muzicieni, artişti şi hipioţi”.

Autorul furtului, explică jurnalistul, nu cunoştea identitatea ilustrului proprietar al instrumentului şi, când a aflat acest detaliu, l-a rugat pe proprietarul unui pub local să ascundă „prada”.

„Ceea ce este incredibil este că, atunci când am început cercetările, am crezut că această chitară bas ar putea fi oriunde în lume”, a subliniat Naomi Jones, dar, de fapt, totul s-a întâmplat într-un perimetru de „câţiva kilometri” în zona Notting Hill.