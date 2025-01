Patru bazine de înot încălzite, gratuit, din apa reziduală eliminată din Aquaparkul Nymphaea din Bihor

Patru bazine de înot din apropierea Aquaparkului Nymphaea sunt încălzite cu energia recuperată din apa reziduală eliminată din aquaparc, prin schimbătoare de căldură, cu economii foarte importante, a declarat joi, în conferinţă de presă, directorul Direcţiei de Patrimoniu Imobiliar (DPI) din cadrul Primăriei Oradea, Lucian Popa, transmite Agerpres.

„Am făcut o investiţie care ne ajută la reducerea semnificativă a cheltuielilor pentru încălzirea apei din bazinele exterioare. Am ajuns de la plata unei sume de 120.000 de lei într-o lună, la 1.900 de lei, vă daţi seama ce economie. Cam în doi ani şi jumătate, noi zicem că amortizăm toată investiţia, mai ales că sunt patru bazine. Apa geotermală utilizată de către Aquapark şi nu mai putea fi folosită era deversată o mare parte din timp cu temperaturi cuprinse între 40 şi 60 de grade Celsius; am preluat printr-o investiţie realizată în anul 2024 apa uzată termic şi am reuşit să îi captăm energia prin schimbătoare de căldură cu care încălzim cele două bazine exterioare, bazinul Bazinul Acoperit Crişul şi în viitorul apropiat Bazinul Ion Alexandrescu. De asemenea, utilizăm apa geotermală preluată de la aquapark pentru a prepara apă caldă la duşurile exterioare, fără să mai plătim absolut nimic la Termoficare”, a declarat Lucian Popa.

Aşa cum recomandă Federaţia Internaţională de Nataţie, temperatura din cele patru bazine rămâne permanent la 27,5 grade, a adăugat Popa.

Potrivit acestuia, investiţia, în valoare de 1,3 milioane lei, a fost pusă în funcţiune în luna mai a anului trecut. A fost realizată o aducţiune a apei geotermale de la aquaparkul din vecinătate şi s-a pus în funcţiune sistemul cu schimbătoare de căldură pentru extragerea energiei termice din aceasta. Lucrările au fost efectuate de firma orădeană Termoline şi funcţionează „foarte eficient”, a precizat directorul Lucian Popa.

„Am reuşit să implementăm o soluţie prin care apa geotermală uzată este transportată cu o ţeavă preizolată din polietilenă reticulară, cu pierderi minime, de sub 0,2° Celsius, pe distanţa de circa 200 – 300 m, la bazine. În acest fel, practic este recuperată energia apei şi în loc să folosească agentul primar de la CET care este exorbitant de scump, este folosită apa geotermală care oricum nu era folosită. Am ajuns astfel să încălzim în proporţie de circa 70 – 80%, după calculele noastre, atât bazinele deschise, pe perioada verii cât şi pe cel acoperit iarna, doar cu căldura reziduală din apa uzată termic folosită deja în aquapark”, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul Termoline, Horia Ban.

Recuperarea investiţiei primăriei ar trebui să se facă cel mult în trei ani de zile, iar bazinele vor funcţiona la „costuri absolut minimale”, a precizat inginerul Horia Ban.

O mare problemă la construirea bazinelor, a atenţionat specialistul, este necesitatea izolării cât mai bune a incintelor de înot. Căldura care se pierde prin neizolare creşte cu 80% costurile de încălzire, mai ales iarna. Pământul fiind rece în jurul bazinului, la 2 – 5 grade Celsius, pierderea de căldură e semnificativă prin beton, care este foarte bun conducător de energie.

„În toate proiectele de bazine, noi propunem o izolaţie de minim 20 de cm, de polistiren extrudat pe lateral, iar dedesubt, spumă de sticlă, echivalentul a 20 – 25 cm polistiren. Reducerea costurilor cu energia este undeva la 60 – 70% datorită acestei izolaţii.

Firma a realizat în anii 2023-2024 studii de fezabilitate pentru 10 aquaparkuri în ţară, în diferite oraşe, şi în toate acestea se prevede recuperarea energiei din apa uzată termic, prin pompe de căldură, cu un sistem propriu numit containere echipate cu sonde geotermale, un proiect depus spre brevetare ca invenţie, la OSIM.