Patru polițiști, reținuți 24 de ore pentu că nu l-ar fi testat cu aparatul etilotest pe fostul comandant al Poliției Municipiului Petroșani, care s-ar fi aflat la volan sub influența băuturilor alcoolice

Patru agenți de poliție din Hunedoara au fost reținuți 24 de ore pentu că nu l-ar fi testat cu aparatul etilotest pe fostul comandant al Poliției Municipiului Petroșani, care s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, se arată într-un comunicat transmis de Direcția Generală Anticorupție.

„În cursul zilei de ieri, 18.01.2024, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara au pus în executare patru mandate de aducere, emise de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, pentru patru agenți de politie din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cercetați pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu”, se arată în comunicat.

„Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că, în seara zilei de 16.03.2023, unul dintre agenții de poliție, în exercitarea atribuțiilor de poliție rutieră, a oprit, pe raza orașului Vulcan, un autoturism condus de fostul comandant al Poliţiei Municipiului Petroșani, despre care exista suspiciunea că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. În aceste împrejurări, cu intenție și cu scopul de a nu constata comiterea faptei ilicite, reprezentată de conducerea autovehiculului pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, agentul de poliție nu l-a testat pe acesta cu aparatul etilotest din dotare, pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat. Totodată, ajutat de ceilalți trei agenți de poliție, acesta a simulat o verificare a conducătorului auto cu aparatul etilotest, astfel încât să ateste valoarea zero a nivelului de alcool în aerul expirat, făcând astfel inutilă o eventuală recoltare de probe biologice de sânge, necesară pentru stabilirea științifică a concentrației de alcool în organism și împiedicând, în acest mod, tragerea la răspundere contravențională sau penală a respectivului conducător auto”, mai precizează DGA.

Față de cei patru agenți de poliție, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, 19 ianuarie a.c., să fie prezentaţi judecătorului de drepturi și libertăți propunerile de arestare preventivă.