Patinatoarea rusă Kamila Valieva spune ce va face după perioada de suspendare de patru ani

Patinatoarea rusă Kamila Valieva, în vârstă de 18 ani, suspendată patru ani pentru dopaj, a declarat că intenţionează să revină în competiţie după expirarea sancţiunii, scrie AFP.

Medaliată cu aur pe echipe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, patinatoarea, atunci în vârstă de 15 ani, a fost testată pozitiv pentru trimetazidină. Federaţia Internaţională de Patinaj i-a retras punctele Kamilei Valieva la sfârşitul lunii ianuarie 2024.

„Desigur, mă gândesc să mă întorc în sport”, a spus prima patinatoare care a reuşit un salt cvadruplu la Jocurile Olimpice, potrivit agenţiei de presă RIA Novosti.

„A părăsi o carieră sportivă atât de tânără ar fi probabil o prostie. Voi depune toate eforturile pentru a aduce bucurie din nou publicului, mie, antrenorilor mei şi, bineînţeles, tuturor fanilor mei”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, medicamentul interzis, prescris pentru probleme cardiace, ar fi putut fi ingerat în timp ce mânca un „desert de căpşuni pregătit de bunicul său pe masa unde acesta îşi doza medicamentele pentru inimă”.

În vârstă de 15 ani în momentul Jocurilor de la Beijing, Valieva a ajutat Rusia să câştige aurul pe echipe la Olimpiada chineză, având o prestaţie uluitoare.

Însă ceremonia de atribuire a medaliilor nu a mai avut loc, după apariţia informaţiei conform căreia sportiva fusese testată pozitiv la o substanţă interzisă, trimetazidină, pe 25 decembrie 2021, la Campionatele Rusiei.

În apărarea sa, Valieva a spus că testul pozitiv a fost rezultatul unei contaminări accidentale, în condiţiile în care bunicul ei, care o ducea în fiecare zi la antrenamente, urma la momentul respectiv un tratament cu trimetazidină, substanţă depistată într-o concentraţie mică în eşantioanele patinatoarei.

După o aşteptare de doi ani, TAS a anunţat luni decizia finală în acest caz, suspendând-o pe Valieva pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 25 decembrie 2021.

Tribunalul de la Lausanne a subliniat, la capătul unei audieri cu porţile închise, care a început în septembrie anul trecut şi s-a reluat în noiembrie, că Valieva „nu a fost în măsură să stabilească”, cu dovezi suficient de convingătoare, că nu s-a dopat „intenţionat”.

După descalificarea Rusiei, aurul în competiţia pe echipe de la JO 2022 a revenit Statelor Unite, argintul Japoniei, în timp ce Canada a primit bronzul.

Kamila Valieva nu a mai concurat la nivel internaţional de la Jocurile Olimpice din China, în condiţiile în care patinatorii ruşi au fost interzişi în competiţiile internaţionale după declanşarea războiului din Ucraina, în februarie 2022.

Suspendarea sa se va încheia în decembrie 2025, cu câteva săptămâni înaintea startului următoarei ediţii a Jocurilor Olimpice de iarnă, programată în Italia, la Milano/Cortina d’Ampezzo, transmite Agerpres.

