Parcurile Corvinul şi Central din municipiul Hunedoara vor fi reabilitate cu fonduri europene, în valoare totală de 14,7 milioane de euro

Parcurile Corvinul şi Central din municipiul Hunedoara vor fi reabilitate şi modernizate cu ajutorul a două finanţări europene în valoare totală de 14,7 milioane de euro câştigate de autoritatea locală, contractele fiind semnate de reprezentanţii Primăriei şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Hunedoara, transmis vineri AGERPRES, lucrările la cele două parcuri ar putea începe în toamna acestui an, primarul Dan Bobouţanu apreciind, în context, că la finalizarea acestora Parcul Corvinul va fi „cel mai spectaculos” din partea de vest a ţării.

Parcul Corvinul, cel mai vechi din municipiul Hunedoara, va beneficia de fonduri în valoare de 8,9 milioane euro, în timp ce pentru Parcul Central administraţia locală a semnat un contract de finanţare în valoare de aproximativ 5,8 milioane de euro.

Pe lângă elementele unui parc modern, cum sunt locurile de joacă pentru copii, bănci noi, un iluminat modern, sistem de supraveghere video sau toalete publice, Parcul Corvinul va avea un luciu de apă traversat de o punte, precum şi o pistă de alergare. Proiectul include şi realizarea unei zone de promenadă şi relaxare extinsă.

În ceea ce priveşte Parcul Central acesta va avea alei noi, foişoare, pergole, locuri de joacă, toalete publice, fântâni arteziene, sisteme de irigat automate, reţele noi de iluminat public şi ambiental, camere video de supraveghere.

„La fel ca în cazul Parcului Central, pentru care avem, de asemenea, semnat un contract de finanţare pentru modernizare, intenţia noastră de a reabilita şi moderniza Parcul Corvinul este mai veche. Am refuzat ideea de a ne limita doar la montarea de bănci şi a câtorva leagăne, pentru a spune apoi că am ‘modernizat’ parcurile. De aceea am muncit intens şi, împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare Vest, am găsit o soluţie de finanţare europeană şi pentru acest obiectiv. (Parcul Corvinul, n.red.) va fi cel mai frumos şi cel mai spectaculos parc nu doar din judeţul Hunedoara, ci şi din întreaga zonă de vest a României. Şi spun asta pentru că vom insista, ca şi în cazul celorlalte proiecte, ca randările şi conceptele prezentate de proiectanţi să fie transpuse în realitate cât mai fidel cu putinţă. Nici în Parcul Central şi nici în Parcul Corvinul nu se vor tăia copaci doar de dragul de a fi tăiaţi. Se vor sacrifica doar copacii care pun probleme şi, pentru fiecare arbore pe care vom fi nevoiţi să îl sacrificăm, vom planta cel puţin 10 în loc. Dacă licitaţia pentru desemnarea executantului lucrărilor va decurge fără prea multe contestaţii şi alte întârzieri, sper să ne putem apuca efectiv de lucru în toamna acestui an”, precizează primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, citat în comunicatul de presă.

