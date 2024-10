PAOK – FCSB: 0-1 în Europa Leaguea / Darius Olaru: ”Am inventat acel gol, apoi arbitrul a inventat acel cartonaş roşu”

Echipa FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, într-un meci din Liga Europa. Bucureştenii sunt pe locul 4 în clasament, transmite News.ro.

La Salonic, gazdele au avut prima ocazie, în minutul 9, când Târnovanu a scos la lovitura de cap a lui Baba Rahman. Taison a trimis în bară, în minutul 28, iar bucureştenii l-au pierdut pe Lixandru, accidentat la genunchi în minutul 45+4. După alte patru minute, la ultima fază a primei reprize, Olaru a recuperat un balon, l-a depăşit pe Michailidis şi i-a pasat în careu lui Bîrligea, iar acesta a înscris.

Oaspeţii au intrat cu avantaj la pauză, dar au rămas în zece din minutul 56, după eliminarea lui Olaru, care a primit al doilea cartonaş galben pentru un henţ stupid.

Târnovanu a intervenit excelent la capul trimis de Despodov, în minutul 62. Bîrligea s-a accidentat şi el, fiind înlocuit în minutul 78.

Deşi repriza secundă a fost prelungită cu zece minute, bucureştenii au rezistat, chiar dacă grecii au lovit bara în minutul 90+7, prin Michailidis, şi s-au impus cu 1-0. PAOK a bifat a treia înfrângere consecutivă în toate competiţiile, iar FCSB se numără printre cele cinci echipe care au punctaj maxim în Liga Europa, fiind pe locul 4 în clasament, cu 6 puncte.

PAOK SALONIC: Kotarski – Sastre (A. Zivkovic 70), Kedziora, Michailidis, Baba Rahman – M. Camara (Bakayoko 69), Ozdoev (Schwab 73) – Taison, Konstantelias, Despodov (Shola Shoretire 83) – Chalov (Tissoudali 70). ANTRENOR: Răzvan Lucescu

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, M.Popescu, Radunovic – Şut, Lixandru (Edjouma 45+6) – Al. Băluţă (Miculescu 46), Olaru, Fl. Tănase (Oct. Popescu 64) – Bîrligea (Baba Alhassan 78). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: M. Camara 3, Sastre 45+2 / Fl. Tănase 16, M. Popescu 43, Olaru 45+4, Bîrligea 74, Târnovanu 86

Cartonaş roşu: Darius Olaru (FCSB) min. 56

Arbitri: Sascha Stegemann – Marco Achmuller, Christof Gunsch – Martin Petersen (toţi din Germania)

Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, spune că faza la care a primit al doilea cartonaş galben nu era de sancţionat cu avertisment.

„Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm, pe un teren greu, o seara dificilă, dar în final am reuşit să obţinem trei puncte. Am inventat acel gol, apoi arbitrul a inventat acel cartonaş roşu. Am condus mingea 30-40 metri, cu om în spate, m-a împins într-una şi când m-a împins de am căzut pe minge, mi-a dat cartonaş galben. La aceeaşi fază s-a accidentat un coleg. Îmi pare rău, mă bucur că nu am pierdut din cauza mea. La Lixandru cred că este o accidentare destul de gravă! Îmi pare rău şi sper să revină repede. Nu am văzut restul reprizei secunde, am stat în vestiar 35 de minute şi m-am rugat să fie totul bine”, a declarat Darius Olaru.

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară că îşi felicită jucătorii, el precizând că diferenţa a fost făcută de atitudinea, concentrarea şi disciplina arătate de ei.

“În primul rând îi felicit pe jucătorii mei, au făcut o treabă foarte bună astăzi. PAOK este un adversar foarte puternic. Jucătorii au arătat disciplină, încredere. Am înscris un gol întrun moment crucial, apoi a trebuit să apărăm rezultatul după accidentări, eliminare… Au făcut totul excelent pentru menţinea rezultatului. Este un rezultat mare pentru noi. A fost una dintre cele mai dificile victorii. Diferenţa a fost făcută de atitudinea, concentrarea şi disciplina arătate de jucători”, a spus Charalambous în conferinţa de presă de după meci.

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, crede că formaţia pe care o antrenează mai are de muncit pentru a se pune la punct în acest sezon. Cauza o poate reprezenta schimbarea mai multor jucători, în vară.

„Avem partea noastră de vină şi nu vreau să intru în prea multe discuţii. Sunt astfel de perioade în care orice ai face nu reuşeşti şi la cea mai mică greşeală pe care o faci primeşti gol. Un gol marcat de noi în prima repriză ar fi însemnat o altă situaţie. În momentul de faţă jucăm cu prea mare dorinţă de a reuşi, pentru că nu am fost capabili să marcăm. Presiunea pe jucători în momentul finalizării creşte. Trebuie să ne liniştim, nu e altceva de făcut. Aici e vorba de o minge care să intre în poartă, nu să se ducă în bară. Mai avem multe de pus la punct. Am schimbat mulţi jucători în această vară şi toate aceste elemente nu sunt bine închegate şi puse la punct. Până se vor pune la punct trebuie să ne luptăm şi să trecem peste astfel de meciuri. Lipseşte şi norocul, poate în alte perioade am fost norocoşi, iar acum se întoarce. Rămân la părerea că nu reuşim să gestionăm foarte bine ce trebuie să facem acolo, în faţă. Nu am ce să le reproşez adversarilor pentru fragmentarea jocului, a făcut parte din strategia lor, au vrut să scoată un rezultat bun aici, şi l-au scos!”, a declarat Răzvan Lucescu.