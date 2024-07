Pachete turistice false, noul tip de înşelăciune / Expert în turism: ”N-ai cum să ai o vacanță foarte bună pe oferta super extraordinară, vai, ce pont am prins, că nu exista așa ceva”

Riscul înșelăciunilor cu pachete turistice false crește în sezonul vacanțelor, atrag atenția operatorii autorizați, informează Agenția de presă Rador, care citează București FM.

Românii trebuie să fie vigilenți, să analizeze cu atenție contractele și abia apoi să semneze și să plătească, susțin specialiștii din turism. Clienții sunt sfătuiți să se ferească de agențiile neautorizate și de cele care vin cu oferte mult prea ieftine pentru a fi reale.

Corina Gliguța, expert în turism recomandă ”să nu se caute oferte care sunt extraordinar de atractive, la modul că un hotel care în cinci locuri iți apare pe net că are 100 lei și tu-l găsești într-un loc că are 10 lei, clar nu este o oferta reală. Sunt diferite site-uri care n-au în spate neapărat o agenție de turism, integratori de oferta. Mai găsești oferte, dar poate nu sunt updatate, nu sunt actualizate. Deci n-ai cum să ai o vacanța foarte bună pe oferta super extraordinară, vai, ce pont am prins, că nu există așa ceva”.

Asigurarea este esențiala, spune Corina Gliguța.

”Recomandăm tuturor să-și cumpere pachetul de asigurare storno și cu medicală inclusă, pentru că asigurarea storno, dacă ți se întâmplă ceva, te acoperă de riscul de a nu mai putea pleca în vacanța, dacă te îmbolnăvești sunt acoperite cheltuielile medicale”, explică ea.

Operatorii autorizați de turism recomandă cumpărătorilor că înainte de achiziționare unui pachet de vacanța să citească în detaliu toate prevederile din contract și abia apoi să plătească.