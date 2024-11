Organizatorii MotoGP au anunțat circuitul pe care va avea loc ultimul Mare Premiu al sezonului, cel care va stabili noul campion mondial

Sezonul 2024 al MotoGP se va încheia la jumătatea lunii noiembrie pe Circuit de Catalunya din Montmelo, lângă Barcelona, care înlocuieşte circuitul de la Valencia, prevăzut iniţial, dar inutilizabil din cauza inundaţiilor, au confirmat, marţi, organizatorii campionatului mondial.

„MotoGP poate confirma acum că Marele Premiu va avea loc la Barcelona. Ne vom întoarce pe circuitul Barcelona-Catalunya, pentru încheierea campionatului, la datele programate în mod normal, în semn de solidaritate cu comunitatea din Valencia”, se arată în declaraţie, conform News.ro.

Ultimul Mare Premiu al sezonului, programat în perioada 15-17 noiembrie, îl va opune pe spaniolul Jorge Martin, actualul lider, italianului Francesco Bagnaia, aflat la 24 de puncte în spatele său şi campion mondial în exerciţiu.

Dorna, promotorul campionatului MotoGP, a fost nevoită să îşi revizuiască planurile de urgenţă după ce inundaţiile au devastat regiunea Valencia săptămâna trecută, făcând inutilizabil circuitul programat iniţial să găzduiască acest ultim GP al sezonului.

Piloţii şi-au exprimat dorinţa de a concura în altă parte, din respect pentru victimele celei mai grave catastrofe naturale din istoria recentă a ţării, care a făcut cel puţin 218 victime, conform ultimelor cifre.

Pe circuitul de la Barcelona a avut loc Marele Premiu al Cataloniei în luna mai.

Clasament MotoGP, cu o etapă înainte de finalul sezonului 2024

1 Jorge Martin 485 puncte

2 Francesco Bagnaia 461

3 Marc Marquez 369

4 Enea Bastianini 368

5 Pedro Acosta 209 etc.

#MotoGP can confirm the 2024 curtain closer will be held in Barcelona from the 15th to the 17th of November 📅

The Grand Prix will be held in solidarity with the Community of Valencia#SolidarityGP 🏁 | #RacingForValencia pic.twitter.com/RcatXjRsbG

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2024