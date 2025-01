Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol spune că sectorul petrolier are nevoie de 17,4 trilioane dolari până în 2050

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a transmis luni că, în viziunea sa, sectorul petrolier mondial are nevoie de investiţii de 17.400 miliarde dolari până în 2050, ceea ce înseamnă o medie de circa 650 miliarde dolari anual, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

„Avem nevoie de investiţii, investiţii şi mai multe investiţii”, a subliniat secretarul general al OPEC, kuweitianul Haitham al-Ghais, într-un articol intitulat „Redefinirea tranziţiei energetice”, publicat luni pe site-ul organizaţiei.

În text, Al-Ghais insistă pe cunoscuta poziţie a „petrostatelor”, apărată cu vehemenţă la ultimele conferinţe legate de climă, conform căreia petrolul şi gazele vor continua să aibă o importanţă vitală pentru garantarea securităţii energetice a Planetei, şi sursele alternative vor trebui să se adauge celor deja existente şi nu să le înlocuiască.

Această teză contrastează cu previziunile conform cărora cererea mondială de hidrocarburi va ajunge la finele acestui deceniu la un vârf, înainte de a începe faza de declin definitiv, după cum estimează Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care apără interesele energetice ale principalelor ţări industrializate.

„Este o naraţiune despre care unii cred că e scrisă în piatră şi nu trebuie pusă la îndoială. Este o eroare”, afirmă Al-Ghais în articolul său, în care avertizează în legătură cu ceea ce consideră a fi o viziune „care nu reprezintă un viitor realist” şi „ar putea conduce la provocări majore pentru securitatea energetică, disponibilitatea energiei şi reducerea emisiilor şi în care nu se realizează investiţiile necesare”.

„În pofida informaţiilor despre un iminent vârf al cererii de petrol, lumea continuă să consume mai mult petrol an după an, este o tendinţă pe care am văzut-o în trecut în sectorul energetic şi nu avem îndoieli că va continua în viitor, dată fiind expansiunea populaţiei în lumea în curs de dezvoltare, urbanizarea şi creşterea economică”, a precizat Al-Ghais.

„La nivelul OPEC vedem că industria petrolieră mondială va necesita investiţii în valoare de 17,4 trilioane dolari până în 2050, respectiv circa 650 miliarde dolari pe an”, a adăugat el, reamintind calculele privind evoluţia pieţei globale de petrol pe termen lung, publicate în septembrie 2024 la Rio de Janeiro.

„Ţinând cont de toate acestea, nu ar fi oare momentul să regândim modul în care înţelegem termenul de „tranziţie energetică”? Trecutul ne-a demonstrat că viitorul nostru nu a constat niciodată în înlocuirea surselor de energie ci în adoptarea altora noi şi în a le găsi continuu noi utilizări”, a punctat secretarul general al OPEC.

OPEC a fost înfiinţată în 1960 de Venezuela, Arabia Saudită, Iran, Irak şi Kuwait cu scopul de a-şi coordona politicile pentru a-şi apăra nivelul veniturilor încasate din exportul de petrol.

În prezent, organizaţia are 12 membri care, împreună cu alte zece ţări producătoare de petrol aliate, printre care Rusia, Mexic şi Kazahstan, se reunesc în mod regulat pentru a stabili nivelul ofertei de petrol şi a influenţa în acest fel preţurile.

După ce au retras din piaţă 5,86 milioane barili de petrol pe zi, începând de la finele lui 2022, alianţa OPEC+ pompează în prezent circa 40 milioane barili pe zi, adică în jur de 39% din oferta mondială de petrol.