Orașul Râşnov rămâne fără apă: reţeaua din oraş este într-o stare precară, iar captările de apă au devenit insuficiente / Primar: Au trecut 60 de ani, captarea a rămas aceeaşi, dar oraşul a crescut. Luăm în calcul să reducem debitul de apă în timpul nopţii„

Reţeaua de apă din Râşnov a „cedat” anul acesta, întreruperile de apă pentru remedierea unor avarii fiind, deja, cotifiene, anunță Bună Ziua Brașov.

Conform primarului Râşnovului, Horia Motrescu (foto), sistemul de alimentare cu apă a oraşului se confruntă cu două mari probleme: starea reţelei de distribuţie şi cantitatea insuficientă de apă.

În opinia lui, în situaţia de faţă s-a ajuns din lipsa corelării dezvoltării oraşului cu resursele disponibile. Potrivit acestuia, în ultimele trei decenii nu s-a investit nimic în suplimentarea resurselor de apă, dar au fost aprobate sute de PUZ-uri şi PUD-uri care au extins suprafaţa construibilă a oraşului cu 60%. „La acest moment, există planuri pentru construirea a încă 37 de blocuri, care vor aduce încă 1.800 de familii în localitate”, a exmplificat Motrescu.

Principala investiţie în sistemul de alimentare cu apă, iniţiată în anul 2014, dar tot la stadiul de „idee”.

O altă captare din care este alimentat Râşnovul, cea din zona Colţii Cheii, este şi ea cu probleme, a continuat edilul. „Am găsit acolo o zonă neintabulată. Am făcut acest lucru. Nu există electricitate şi am făcut demersuri în acest sens. Nu am găsit reţelele din zona captării. Am semnat un contract care, de luni (14 aprilie, n.r.) va face prospecţiuni pentru detecţia reţelei. Sursa de apă s-a diminuat (din cauza perioadelor de secetă – n.r.), dar nu înţeleg de ce nu s-a decolmatat reţeaua”, a explicat Motrescu.

Tot pentru suplimentarea debitului, el a anunţat că se vor face studii hidrotehnice.