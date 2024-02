”Oppenheimer”, desemnat cel mai bun film la premiile BAFTA 2024 / Cillian Murphy și Emma Stone, cei mai buni actori în rol principal

Lungmetrajul ”Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film duminică seară la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), informează AFP, transmite Agerpres.

La această categorie au fost nominalizate lungmetrajele „Anatomy of a Fall”, „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Oppenheimer”, „Poor Things”.

Drama istorică „Oppenheimer” este un lungmetraj biografic ce prezintă povestea creatorului bombei atomice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, J. Robert Oppenheimer, un fizician de geniu, care ajunge să fie torturat de consecinţele invenţiei sale.

În 2023, cel mai bun film a fost desemnat lungmetrajul ”All Quiet on the Western Front”, în regia lui Edward Berger.

Cillian Murphy, protagonistul lungmetrajului „Oppenheimer”, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Bradley Cooper („Maestro”), Colman Domingo („Rustin”), Paul Giamatti („The Holdovers”), Barry Keoghan („Saltburn”), Cillian Murphy („Oppenheimer”), Teo Yoo („Past Lives”).

Emma Stone a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării sale din pelicula ”Poor Things”, regizată de Yorgos Lanthimos.

La această categorie au concurat actriţele Fantasia Barrino („The Color Purple”), Sandra Hüller („Anatomy of a Fall”), Carey Mulligan („Maestro”), Vivian Oparah („Rye Lane”), Margot Robbie („Barbie”), Emma Stone („Poor Things”).

Filmul „Poor Things”, o comedie cu accente de film noir, spune povestea personajului Bella Baxter, o tânără din Londra victoriană, care este readusă la viaţă de un om de ştiinţă după sinuciderea ei şi care începe apoi o veritabilă odisee a autodescoperirii.

Cea de-a 77-a ediţie a galei premiilor BAFTA s-a desfăşurat la Royal Festival Hall din Londra şi a fost prezentată de actorul scoţian David Tennant.