OPINIE: Ce am învățat și observat după cinci luni în care am mers aproape zilnic cu scuterul prin București

În martie am decis să îmi cumpăr un scuter pentru a mă deplasa mai ușor prin București. Decizia a fost inspirată, din punct de vedere al timpului petrecut în trafic. Cu automobilul, făceam aproximativ o oră și 30 de minute de acasă până la birou în timpul școlii, iar cu metroul cam o oră și 10 minute. Cu acest vehicul, rareori parcurg distanța de aproximativ 9 km în mai mult de 35 de minute. În vacanțe timpul scade și mai mult, chiar spre 25 de minute.

Din martie și până acum am parcurs aproape 1.500 de km în Capitală cu vehiculul pe două roți. Am optat pentru unul electric din două motive: doresc să protejez mediul și costurile de operare sunt foarte mici. Viața se vede altfel de pe un scuter. Aș dori să vă povestesc ce am observat și învățat în aceste prime luni, cât mai obiectiv posibil. Menționez că înainte nu am mai avut un astfel de vehicul, dar am carnet de conducere de categoria B de 20 de ani.

Scopul meu nu este acela de a critica sau judeca pe cineva, ci de a ajuta cu aceste informații persoanele interesate să treacă la un mijloc de transport alternativ.

Iată ce am observat:

– Marea majoritate a șoferilor încearcă să te ajute și să îți facă loc atunci când observă că vii din spate.

– Din păcate, sunt puțini șoferii care se uită suficient de des în oglinzile retrovizoare; majoritatea conduc privind în față în mare parte din timp. Ca o paranteză, Titi Aur, instructor de conducere defensivă, spune: „Avem regula care spune că trebuie să te uiți la cel mult 6 secunde în oglindă. Toate testele au demonstrat că, dacă nu te-ai uitat în ultimele 6 secunde în spate, nu știi ce se întâmplă.”

– Foarte mulți motocicliști și scuteriști au un comportament necorespunzător în trafic. Claxonează dacă nu le fac șoferii loc sau chiar îi ceartă, deși nu e nimeni obligat să facă asta. Acest comportament nu ajută comunitatea celor pe două roți.

– Este uriaș numărul șoferilor care stau pe telefon în timp ce conduc, nu atunci când mașina este staționată la semafor, ci când se află în mișcare.

– Peste 60% dintre motocicliști și scuteriști (mai ales aceștia) circulă vara doar cu cască, în tricou și pantaloni scurți. Nu mă miră, astfel, numărul mare de victime în rândurile lor. Eu am un scuter cu viteză maximă de 60 km/h, dar folosesc protecție aproape completă (cască, genunchiere, geacă). Mai am de achiziționat ghetele.

– Majoritatea șoferilor semnalizează fix în momentul în care încep o manevră. Pentru cei pe două roți, acest lucru este ca și cum nu ar semnaliza deloc. Este important să semnalizați cu 20-30 de metri înainte de a face o manevră. Îi veți ajuta enorm pe cei care merg pe două roți. Foarte mulți șoferi nu semnalizează deloc.

– Mulți șoferi, mai ales cei de vârstă peste 60 de ani, urăsc efectiv orice vehicul pe două roți. Dacă le faci semn să te lase să intri în coloană, cei mai mulți refuză, te ignoră sau chiar reacționează urât. Nu înțeleg de ce este atât de greu de înțeles că datorită vehiculelor pe două roți orașul este mai liber și are aer mai curat. Oare le-ar plăcea mai mult să mă urc și eu în mașina mea voluminoasă de o tonă și să circul singur în ea pe străzi, aglomerând și mai mult traficul?

– Pietonii, mai ales cei în vârstă, sunt în continuare nedisciplinați și apar de unde nu te aștepți. La scuterele electrice este o problemă și mai mare deoarece pietonii nu te aud când te apropii. Spre deosebire de mașinile electrice, multe dintre aceste vehicule nu pot fi făcute să scoată un zgomot/zumzet permanent care să înlocuiască sunetul motorului.

– În apropiere de stațiile de metrou îi paște cel mai mare pericol pe cei pe două roți, deoarece pasageri coboară din mașini, în special de pe locurile din spate, fără să se asigure. Te poți trezi cu ușa deschisă în față, iar pericolul este mare mai ales pentru bicicliști, care circulă aproape de marginea din dreapta a drumului.

– Străzile și bulevardele nu sunt prietenoase cu vehiculele pe două roți. Sunt pline de gropi, capace de canale, denivelări, iar în intersecții șinele de tramvai sunt „harcea-parcea”. De aceea, vă recomand un scuter sau o trotinetă cu roți mai mari, solide și suspensii trainice pentru a minimaliza riscul de accidente cauzate de calitatea proastă a străzilor.

– La bicicliști, trecutul pe roșu este „sport național”. Îi poți număra pe degete pe cei care stau la semafor pentru a aștepta verdele. Foarte mulți nu au cască și nici oglinzi retrovizoare (ambele fiind extrem de importante când te afli pe două roți).

– Pe scuter observi cât de problematice sunt SUV-urile în orașe. Ocupă mult spațiu, se poziționează greu pe benzi și îi încurcă mult pe cei care doresc să folosească mijloace de transport alternative. Am văzut chiar și bicicliști care nu se pot strecura pe lângă ele pe partea dreaptă, în apropiere de marginea drumului, din cauza oglinzilor retrovizoare masive de pe multe modele. Eu încă nu pot înțelege de ce oamenii își cumpără astfel de vehicule pentru a merge 95% din timp în București!

Cam acestea ar fi învățămintele pe care le-am tras după aproape 1.500 de km petrecuți pe scuter în București. Nu ezitați să scrieți propriile experiențe în comentarii.

Notă: Textul a fost publicat pentru prima dată, într-o formă diferită, pe platforma Reddit.

Sursa foto: Nataliya Krechko | Dreamstime.com