OP-ED Lupta împotriva dictaturii

Nu putem uita poporul belarus. Lupta lui pentru libertate și democrație întruchipează valorile pe care se bazează Uniunea Europeană.

Prin lupta sa tăcută pentru libertate și democrație, poporul belarus este un model de curaj și tărie. În ciuda deceniilor petrecute sub un regim totalitar și represiune sistematică, își urmărește neabătut visul de a trăi în libertate. Este o bătălie care nu poate fi uitată, mai ales în această perioadă de instabilitate mondială.

Valorile fundamentale precum respectarea demnității umane și a drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept sunt elemente care ne atrag unii către alții pe noi, europenii, și ne țin uniți. Totuși, pe acest continent care este casa noastră comună, poporul belarus este încă privat de libertate

și trăiește supus unor intimidări și amenințări constante. El trăiește sub un regim care aruncă oamenii în închisoare pe baza unor acuzații false, care retrage dreptul de practică avocaților acuzându-i de comportament fraudulos, un regim care cenzurează la sânge sute de canale mass-media independente și le constrânge să închidă, și care a radiat peste o mie de organizații neguvernamentale (ONG), împiedicându-le să își desfășoare activitatea. El trăiește sub un regim care are în închisori peste 1 500 de deținuți politici. Alții sunt obligați să trăiască în exil, fără pașapoarte, fiind anchetați, judecați și condamnați în lipsă.

Prin sfidarea valorilor democratice și a drepturilor omului, regimul actual din Belarus se agață de putere prin toate mijloacele posibile, până într-acolo încât a transformat țara într-un stat vasal Rusiei, găzduind arme nucleare rusești în apropierea frontierelor UE.

Dar esența Belarusului este europeană și este integrată în valorile, cultura și aspirațiile acestui popor pentru un viitor mai bun. Trecutul său se mândrește cu Francysk Skaryna, unul dintre primii umaniști ai Renașterii europene, și alte contribuții unice la arta și gândirea europeană, ilustrate de operele vizionare ale lui Marc Chagall, în care sunt exprimate idealurile europene.

În fața încercărilor din ce în ce mai disperate de reprimare a dizidenților, cetățenii belaruși au dat dovadă de un angajament ferm în lupta lor pentru libertate și democrație. Acest angajament evocă luptele și aspirațiile multor europeni de-a lungul istoriei.

Parlamentul European se face ecoul declarațiilor liderilor democrați belaruși, care proclamă aspirațiile europene ale poporului belarus. Ușa noastră va rămâne mereu deschisă tuturor statelor europene care împărtășesc valorile și idealurile noastre și care simt că Europa este casa lor. Acest lucru este valabil și pentru Belarus, în momentul în care devine o țară democratică, liberă și independentă.

Până atunci, este crucial să includem și mai departe Belarusul în discursul european și să considerăm această țară o prioritate pe agenda noastră, cu scopul de a încuraja o tranziție democratică în țară și a susține independența și suveranitatea Belarusului.

Europa se regăsește în popoarele bielorus, ucrainean și moldovean. Vede în ele valorile care constituie structura de rezistență a proiectului european. Lupta pentru un Belarus democratic nu este doar lupta unei națiuni, este o luptă pentru păstrarea valorilor care definesc continentul nostru.

Din acest motiv, Parlamentul European cere să se acorde în continuare sprijin forțelor democratice și societății civile din Belarus. Aceasta înseamnă înăsprirea sancțiunilor împotriva regimului nelegitim al lui Lukașenko pentru crimele sale și implicarea sa în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, avem nevoie de o poziție unitară pentru a-i proteja și a-i sprijini pe cei care au fugit din calea represiunii și care s-au refugiat în Uniunea Europeană.

Este esențial să înțelegem că Europa nu își poate realiza niciodată întregul potențial, dacă Belarus rămâne sub dictatură. Un Belarus liber, democratic și independent este esențial pentru pacea și securitatea în Europa. Aceasta este singura cale care le poate garanta europenilor viitorul de pace pe care îl merită.