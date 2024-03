ONU avertizează că foametea va face ravagii în Fâşia Gaza până în mai, în cazul în care nu se iau măsuri ”urgente”

Unul din doi locuitori ai Fâşiei Gaza se află într-o situaţie alimentară catastrofică, mai ales în nordul enclavei, unde foametea urmează să facă ravagii începând din mai, în cazul în care nu se iau măsuri ”urgente”, avertizează agenţiile specializate al ONU, relatează AFP, transmite News.ro.

Peste 1,1 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza se confrintă cu ”o situaţie de foame catastrofică”, apropiată de foamete – ”cel mai mare număr înregistrat de vreodată” de către ONU, care are la bază raportul Cadrului Integrat al Clasificării Securităţii Alimentare (IPC), publicat luni.

Gaza: 1.1 million people have completely exhausted their food supplies and are struggling with catastrophic hunger.

The UN says there is a very small window left to prevent outright famine and save lives. https://t.co/L4wnZfrgaw pic.twitter.com/L1MfCSZV7G — United Nations (@UN) March 19, 2024

În ultimul raport IPC, publicat în decembrie, Programul Alimentar Mondial (PAM) şi Organizaţia ONU pentru Alimentaţie şi Agricultiură (FAO) considerau fometea ca ”probabilă” până la sfârşitul lui mai în nordul Fâşiei Gaza.

People in northern Gaza are facing famine.

Land routes remain the most effective way of delivering aid to people experiencing catastrophic levels of hunger across Gaza.

The UN and partners are urgently seeking safe and secure humanitarian access to save lives. pic.twitter.com/uQ641hV5q0

— United Nations (@UN) March 18, 2024

PAM şi FAO consideră în prezent că foametea poate avea loc ”în orice moment de-acum şi până în mai” în cazul în care nu se face nimic pentru a împidica acest lucru.

Această constatare este extrem de critică mai ales în cazul locuitorilor nordulului enclavei.

”Dacă nu au loc schimbări în accesul la ajutor umanitar, vine fometea”, avertizează într-un interviu acordat AFP adjuncta directorului general al FAOBerth Bechdol.

”Este posibil ca ea (foametea) să facă deja ravagii în nord, dar nu am fost încă în măsură să verificăm acest lucru”, din cauza lipsei accesului în teritoriul respectiv, subliniază ea.