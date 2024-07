ONG-ul CRPE, critici față de raportul laudativ al Comisiei Europene pe statul de drept: Justiția s-a oprit din reforme, antireformiștii și-au luat sistemul înapoi / Unde vede Comisia Europeană progrese în lupta anticorupție din România și la capitolul „Integritate”?

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) a criticat joi un raport oficial în care Comisia Europeană laudă lupta anticorupție din România și în general sistemul de justiție. Sub titlul ”Unde vede Comisia Europeană progrese în lupta anticorupție din România și la capitolul Integritate?”, CRPE arată că reformele din justiție s-au oprit, lupta anticorupție a încetinit, iar Agenția Națională de Integritate ignoră liderii politici de la guvernare și se concentrează pe membrii opoziției.

Reacția CRPE vine după ce Comisia Europeană a publicat miercuri un raport laudativ privind respectarea statului de drept din România, în ciuda criticilor unei părți a societății civile privind stagnarea reformelor. Raportul Comisiei Europene a fost criticat și de Asociaţia Forumul Judecătorilor, care a arătat că documentul ”nu reflectă obiectiv situaţia sistemului judiciar din România” și a anunţat că nu va mai participa la niciun dialog cu Comisia Europeană, ”refuzând ca onorabilitatea membrilor săi să fie folosită pentru discursuri şi înţelegeri politice”.

Citește mai jos reacția integrală a CRPE față de raportul Comisiei Europene:

O știre importantă ne-a atras atenția astăzi mai ales că ne-am uitat, cu multe lupe și în multe proiecte, la reforma justiției în România și nu numai. Raportul Comisiei Europene privind statul de drept din România, publicat astăzi, vine cu laude pentru lupta anticorupție, progrese și la controlul averilor sau capitolul „Integritate”.

Prima nedumerire: în ce țară au făcut evaluarea?

Lupta anticorupție în România nu avea cum să înregistreze progrese, în primul rând pentru că multe competențe în investigarea cauzelor de corupție au fost tăiate. Mai apoi pentru că foarte multe cazuri investigate se prescriu, iar dosarele noi sunt puține.

Integritate: Agenția Națională de Integritate (ANI) este lăudată, deși în cazuri răsunătoare de lideri locali nu a găsit nicio neregulă, ba nici măcar nu s-a uitat în averi uriașe semnalate de mass media.

Știți ca ANI să fi făcut ceva în cazurile: CJ Prahova Iulian Dumitrescu (trimis în judecată de DNA), CJ Vaslui Dumitru Buzatu (flagrant), chiar și în cazul Cătălin Cîrstoiu – medicul candidat retras de PSD din cursa pentru Primăria Capitalei? Însă tot ANI este proactivă și extrem de atentă la toți aleșii opoziției (2-3 câți au mai rămas).

Singurele critici din raportul CE: prescripția – prin care zeci de dosare grele expiră – și, cu jumătate de gură, banii cu care partidele politice cumpără presa (manipulează realitatea și erodează încrederea în media – cu consecințe extrem de toxice pe termen lung).

Justiția, dintre toate domeniile cheie în orice societate, a avut în România tot ce s-a putut ca să facă reforme: asistență, atenție, presiune internă și externă, programe de finanțare, salarii, pensii, chirii. Și a făcut. Este evident că s-a oprit. Antireformiștii și-au luat sistemul înapoi. L-au închis și deconectat de societate. Și de realitate.

Sigur, politicienii au contribuit din plin: cu complicități la favoruri și pensii speciale pentru magistrați și cu pixul la tăiat legi sau rescris atribuții și tăiat puterile/competențele anticorupției și investigării ei.

Urmărim cu atenție, îngrijorare și nedumerire tonul excesiv de optimist al acestui raport.

Circumstanțe atenuante sau „cum să ne păcălim singuri”

Puține sisteme judiciare din UE se pot lăuda cu track recordul și investigațiile DNA (mai puțin post-Dragnea). Vorbim frecvent cu partenerii italieni în proiectele legate de justiție și suntem asigurați că „in Italy, we do not send rich people to jail”.

Sunt alții mai rău ca noi – Polonia abia recent a revenit pe traiectoria europeană și a mai scăzut presiune pe justiție, Ungaria joacă la altă masă iar de anticorupție nici nu poate fi vorba, Bulgaria e mult în urmă.

UE are de rezolvat alte multe crize.

Și, last but not least, și America începe să nu mai fie ce a fost.