Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru terorism, cere eliberarea condiționat/ Solicitarea, dezbătută miercuri de Judecătoria Moreni

Judecătoria Moreni va dezbate, miercuri, solicitarea lui Omar Hayssam privind eliberarea condiționată. Sirianul este încarcerat în Penitenciarul Mărgineni și are de executat o pedeapsă de 23 de ani și patru luni.

Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins definitiv în 2019 cererea de întrerupere a executării pedepsei pe motive medicale.

Hayssam a fost găsit vinovat de răpirea celor trei jurnaliști români în 2005 și condamnat pentru terorism. Pentru implicarea in rapirea jurnalistilor Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci si Ovidiu Ohanesian, in luna martie a anului 2005, la Bagdad, sirianul a fost condamnat în lipsa, in februarie 2008.

În 2006, Omar Hayssam fusese eliberat pe baza diagnosticului de cancer în fază terminală. Apoi a fugit din ţară. El a fost adus în România după șapte ani.