Ocrotirea vieţii private, extinsă la noi spaţii: toalete publice, vestiare ori cabine de probă / Proiectul a fost adoptat de Senat

Senatul a adoptat, luni, în plen, în unanimitate, o propunere legislativă prin care viaţa privată este protejată şi în toalete publice, vestiare ori cabine de probă, transmite Agerpres.

Iniţiată de senatorii Robert Cazanciuc (PSD) şi Daniel Fenechiu (PNL), propunerea legislativă modifică articolul 226, alineatul (1) din Codul penal astfel: „Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de aceasta sau în oricare alt spaţiu destinat utilizării private, cum ar fi toalete publice, vestiare, cabine de probă sau un alt loc similar, indiferent care ar fi localizarea acestora, precum şi înregistrarea audio fără drept a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o lună la şase luni sau cu amendă”.

„Unii oameni pun camere de luat vederi în toalete publice sau în vestiare, or asemenea comportament trebuie sancţionat de Codul penal, iar instanţele constată că, în momentul de faţă, Codul penal are limitări şi nu poate proteja viaţa noastră privată. Textul actual nu face diferenţa între viaţa privată desfăşurată acasă sau într-un loc care are o destinaţie eminamente privată, chiar dacă se află în public. O cabină de probă dintr-un magazin este un loc public, dar are destinaţie privată pe durata utilizării acelei cabine”, a explicat Cazanciuc de la tribuna Senatului.

Potrivit expunerii de motive, viaţa privată trebuie protejată şi în locuinţa altei persoane, vestiarele din sălile de sport, toaletele publice din instituţii, mall-uri, săli de spectacole, spitale etc.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.