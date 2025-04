O treime din PIB-ul Bulgariei se datorează economiei subterane

Economia subterană în Bulgaria reprezintă aproximativ 34,6% din PIB, arată datele pentru 2023 dintr-un studiu comandat de Visa Bulgaria, realizat de compania internațională de consultanță Kearney, care a fost prezentat la Sofia. Potrivit datelor, acest procent de economie subterană din Bulgaria este cel mai mare din țările UE, potrivit Rador Radio România.

Studiul arată că economia informală este cea mai pronunțată în sectoarele hotelier și restaurante – 70%, agricultură, silvicultură și pescuit – 66%, arte, divertisment și sport – 58%, construcții – 56%, comerțul cu ridicata și cu amănuntul – 53%, precum și producție – 49%. În termeni absoluți, comerțul cu ridicata și cu amănuntul (14,2 miliarde leva) și producția industrială (13,6 miliarde leva) sunt sectoarele cu cel mai mare volum al economiei subterane.

Studiul are în vedere rolul digitalizării în limitarea sectorului gri și stimularea creșterii economice. Potrivit concluziilor, o creștere anuală de 5% a plăților digitale în decurs de cinci ani în Bulgaria ar putea reduce dimensiunea economiei subterane cu un procent pe an. Acest lucru ar putea crește PIB-ul cu 1,9 miliarde de leva pe an și ar putea aduce încă 0,6 miliarde de leva veniturile fiscale în fiecare an, a remarcat, în timpul prezentării, Konrad Slusarczyk, director de Comunicare Instituțională pentru Europa Centrală și de Est la Visa Europa.

Datele arată că utilizarea plăților electronice în Bulgaria este cu mult sub media din UE. În medie, bulgarii fac 124 de plăți digitale pe an de persoană, ceea ce reprezintă mai puțin de o treime din media în UE.

Lâcezar Bogdanov, economist-șef la Institutul pentru Economie de Piață, a comentat că în ultimii 10-15 ani s-a înregistrat o oarecare îmbunătățire a luptei împotriva economiei subterane în Bulgaria, creșterea ponderii plăților digitale pe termen lung jucând un rol semnificativ în acest sens. De asemenea, ajută o serie de alte politici bune – faptul că administrația fiscală este electronică, că se simplifică modul în care micile întreprinderi și persoanele fizice pot declara și plăti impozite cu costuri administrative mult mai mici, iar unele acțiuni bine direcționate în domeniul legislației muncii ajută și ele, a subliniat Bogdanov.

Sursa: DUMA / Rador Radio România /.

Traducerea: Mirela Petrescu