O tânără de 28 de ani a călătorit cu autostopul din Danemarca până în România / Analizează într-un proiect social comportamentul uman / ”În prima noapte în România un bărbat mi-a înmânat cheia unui apartament și apoi a plecat. A fost o dovadă incredibilă de încredere”

O tânără studentă, de 28 de ani, membră a YMCA Danemarca, a pornit într-o călătorie cu autostopul din țara sa până în România. Astrid Andreassen încearcă prin proiectul său, intitulat „Călătoria Încrederii”, să analizeze comportamentul uman în interacțiunile dintre străini, relatează Graiul.ro.

”Ideea acestei călătorii mi-a venit în urmă cu ceva timp, inspirată de tatăl meu, care mergea cu autostopul prin Europa în tinerețe. Probabil că dorința de a-i călca pe urme m-a însoțit mereu. Am ales să fac această călătorie acum, pentru că simt că trăim într-o lume în care încrederea între oameni se pierde tot mai ușor. În Danemarca și în alte locuri din Europa, am observat cum cresc prejudecățile față de cei percepuți ca „străini”. Eu am vrut să contrazic această mentalitate și să demonstrez că, prin deschidere și încredere, se pot naște conexiuni autentice”, explică ea.

A avut parte de dovezi de încredere cum nu se aștepta.

„În prima mea noapte în România, un bărbat care lucrase în Danemarca – și pe care l-am cunoscut printr-un danez – mi-a înmânat cheia unui apartament și apoi a plecat, lăsându-mă singură. Nu ne cunoșteam deloc. A fost o dovadă incredibilă de încredere. S-a întâmplat din nou: cineva mi-a spus că pot dormi în apartamentul său, pentru că el nu va fi acolo. Mi-a dat cheia, mi-a plătit chiar și taxiul, și mi-a spus doar să las cheia în cutia poștală când plec. A fost o experiență profund emoționantă. În Baia Mare și Baia Sprie, o familie minunată m-a primit cu atâta căldură încât am simțit că întreg orașul mă aștepta. Un prieten al familiei a copt chifle tradiționale, iar bunica a făcut un desert de casă. Ospitalitatea lor a fost autentică și impresionantă”, spune daneza.

Cei- sfătuiește pe cei care vor să facă autostopul: să folosească Google Maps pentru a identifica ieșirea din oraș, ”din centru e greu să prinzi o cursă, dar la margine, spre autostradă sau drumuri principale, e mult mai ușor”.

”Ascultați și sfaturile localnicilor, care cunosc zona mai bine decât aplicațiile. Și nu uitați să aveți mereu o gustare la voi – nu știi niciodată cât durează până prinzi o mașină sau cât vei petrece în trafic. La fel de important: asigură-te că „bateriile sociale” sunt încărcate – interacțiunea cu oamenii este esențială în astfel de călătorii„, spune ea.