O structură din lemn veche de jumătate de milion de ani, descoperită în Africa / Cea mai veche structură de lemn cunoscută până în prezent data de numai 9.000 de ani

Arheologii au descoperit cea mai veche structură din lemn realizată vreodată de oameni, datând de aproape o jumătate de milion de ani, o construcție complexă care implică abilități tehnice avansate din partea omului timpuriu, potrivit unui studiu publicat miercuri și citat de Le Figaro.

Structura excepțional de bine conservată a fost descoperită în situl preistoric de la cascada Kalambo, în actuala Zambie, și datează de cel puțin 476.000 de ani, înainte de presupusa apariție a speciei noastre, Homo sapiens. Aceasta este formată din doi bușteni întrepătrunși, uniți transversal printr-o crestătură făcută intenționat pentru a construi o structură, probabil fundația unei platforme ridicate, a unui pasaj sau a unei locuințe, potrivit studiului publicat în revista Nature. O colecție de unelte din lemn a fost, de asemenea, dezgropată în sit.

Folosirea lemnului de către om la o dată atât de timpurie fusese deja dovedită, dar cu un scop limitat: facerea focului sau ascuțirea bețelor pentru vânătoare sau culegere.

