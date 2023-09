O stațiune de schi din Franța se închide definitiv pentru că nu mai este suficientă zăpadă

Se apropie iarna. Și pentru încă o stațiune de schi din Franța, asta înseamnă să se confrunte cu realitatea că nu există suficientă zăpadă pentru a continua. La Sambuy, un oraș care administrează o destinație de schi pentru familii în apropiere de Mont Blanc, în Alpii francezi, a decis să își desființeze teleschiurile, deoarece încălzirea globală a redus sezonul de schi la doar câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că nu mai este profitabil să le țină deschise, arată un reportaj CNN.

„Înainte, aveam zăpadă practic de la 1 decembrie până la 30 martie”, a declarat primarul din La Sambuy, Jacques Dalex, pentru CNN.

Iarna trecută, însă, au fost doar „patru săptămâni de zăpadă, și chiar și atunci, nu prea multă zăpadă”, a adăugat el. Asta a însemnat că „foarte repede au apărut pietre și stânci pe pârtie”.

Capabilă să deschidă pentru mai puțin de cinci săptămâni în lunile ianuarie și februarie, Dalex a declarat că stațiunea se confruntă cu o pierdere anuală de exploatare de aproximativ 500.000 de euro (530.000 de dolari). Doar menținerea în funcțiune a telescaunelor costă 80.000 de euro pe an.

La Sambuy nu este o stațiune uriașă, cu doar trei teleschiuri și o mână de pârtii care ajung până la o înălțime maximă de 1.850 de metri.

Dar, cu o gamă de pârtii de la expert „negru” la începător „verde” și abonamente de schi relativ ieftine, a fost populară printre familiile care căutau mai mult o experiență liniștită a Alpilor decât cea oferită de destinații mai mari, la altitudini mai mari.

Site-ul britanic de rapoarte de zăpadă On The Snow o numește „un loc idilic de vizitat, cu priveliști panoramice excepționale și tot ce ai nevoie într-o stațiune prietenoasă”.

În această vară, pe măsură ce a sosit momentul critic pentru planificarea sezonului de iarnă, consiliul municipal din La Sambuy a luat decizia de a închide stațiunea pe care o administrează din 2016. În timp ce infrastructura sa de schi urmează să fie demontată cât mai curând posibil, se speră ca orașul să poată atrage în continuare vizitatori.

Stațiunile de schi se topesc. Iată ce înseamnă asta pentru vacanțele de iarnă

Dalex a declarat că stațiunea, care se comercializează și ca destinație de vară pentru drumeții și activități în aer liber, va deveni în schimb un loc pentru „descoperirea și protejarea naturii, pentru plimbări, pentru a face sport, dacă este posibil”.

Site-ul web al La Sambuy afișează acum un mesaj care spune că stațiunea de schi „s-a închis definitiv” la 10 septembrie, în urma deciziei consiliului municipal. „Vă mulțumim tuturor pentru acest ultim sezon estival 2023 și pentru toți anii minunați petrecuți alături de voi”, se arată în comunicat.

Riscul privind aprovizionarea cu zăpadă

La semnal, voluntarii trag de frânghie și primul pilon cade sub urale: în câteva ore, telescaunul din Saint-Firmin, abandonat să ruginească timp de cincisprezece ani, va fi dispărut complet din peisaj. Acest proiect, al 70-lea de acest gen pentru asociație, care include douăzeci de teleschiuri, face parte din campania „Instalații învechite”, lansată în 2001, care are ca scop curățarea siturilor montane în colaborare cu autoritățile locale.

La Sambuy nu este singura stațiune de schi din Franța care se confruntă cu un dezgheț. Anul trecut, Saint-Firmin, o altă mică destinație de schi din Alpi, a ales să își desființeze telescaunul după ce și-a văzut sezonul de iarnă scăzând de la câteva luni la câteva săptămâni, situație pusă, de asemenea, pe seama schimbărilor climatice.

Mountain Wilderness, un grup ecologist francez, spune că a demontat 22 de teleschiuri în Franța din 2001 și estimează că mai există încă 106 teleschiuri abandonate în 59 de locații din țară.

Potrivit unui raport publicat în luna august de revista științifică Nature Climate Change, 53% din cele 2.234 de stațiuni de schi analizate în Europa ar putea să se confrunte cu „un risc foarte ridicat de aprovizionare cu zăpadă” în cazul unei încălziri globale de 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, fără utilizarea zăpezii artificiale.

Un raport publicat în ianuarie în revista Proceedings of the National Academy of Sciences a constatat că există o „posibilitate substanțială” ca creșterea temperaturii globale să depășească acest prag de 2 grade Celsius până la jumătatea secolului.

Dalex, de la Sambuy, a declarat că „toate stațiunile de sporturi de iarnă din Franța sunt afectate de încălzirea globală”, în special cele aflate la o altitudine montană medie, între 1.000 și 1.500 de metri.

Totuși, nu toată lumea din orașul său este dispusă să renunțe fără luptă.

O petiție a fost lansată în acest an de către o asociație numită „Toți împreună pentru La Sambuy” (Tous Ensemble Pour La Sambuy), care îndeamnă la menținerea stațiunii și a altora deschise prin adoptarea unui nou model mai „durabil” – în principal, prin operarea telescaunului în timpul verii pentru a duce vizitatorii pe munte,

Petiția a strâns peste 1.900 de semnături și, potrivit lui Christian Bailly, președintele asociației, grupul va acționa în justiție pentru a anula decizia consiliului municipal.

El a declarat că închiderea este „dăunătoare” pentru orașul și teritoriul local, adăugând că stațiunea de schi este „un element social al micului nostru oraș de 7.500 de locuitori”.

Dalex spune că cauza închiderii este clară. El a spus că „încălzirea globală este în mod evident în curs de desfășurare” și se întâmplă „chiar mai repede decât au prezis oamenii de știință”. El a spus că este din ce în ce mai dificil pentru stațiunile de schi să funcționeze, multe dintre ele fiind „forțate să se adapteze” la o nouă climă.

Photo 64737637 © Brizardh | Dreamstime.com