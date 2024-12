O persoană moartă și mai multe rănite în urma unei explozii în Haga

O persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite când o clădire de apartamente s-a prăbușit după o explozie în Olanda, a declarat primarul din Haga. Nu era clar câte persoane ar putea fi date dispărute după dezastrul din Mariahoeve, a declarat Jan van Zanen, confrom Sky News.

Locuitorii au declarat că au auzit o explozie uriașă și țipete înainte de zori, iar o femeie a declarat presei locale că a crezut că a avut loc un cutremur.

O parte a unui complex de apartamente s-a prăbușit și a izbucnit un incendiu.

Patru persoane au fost salvate din dărâmături și duse la spital, au declarat oficialii, adăugând că altele ar putea fi încă blocate.

O persoană a declarat pentru radiodifuzorul NOS că a auzit un copil strigând după ajutor în timp ce clădirea ardea.

Imaginile de la fața locului au arătat că o zonă, cuprinzând cinci apartamente, a fost redusă la cenușă și moloz.

A three-storey apartment block in The Hague partially collapsed Saturday after a fire and explosion, firefighters said, with first responders searching for people under the rubble.

Four people have already been pulled out of the debris.

