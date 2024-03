O asociație a fermierilor cere suspendarea sistemului anti-grindină din România / Ei susțin că din cauza sistemului se instalează seceta / Centrul Zonal Antigrindină ”ar trebui să ceară și opinia celor de la ANM”

În lipsa unui studiu de impact care să ateste eficiența și impactul asupra agriculturii, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR) a solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale suspendarea imediată a sistemului anti-grindină, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Fermierii susțin că aceste sisteme anti-grindină ar putea face mai mult rău decât bine, cauzând secetă.

În zonele unde sunt instalate a scăzut semnificativ cantitatea de precipitații în ultimii ani, precizează vicepreședintele APPR, Teofil Dascălu.

”În ultimii 4-5 ani de zile, în județele unde sunt astfel de sisteme, se poate observa accentuarea secetei pedologice. Sunt cantități multianuale din ce în ce mai mici ca și cantitate și, din această cauză, marea majoritate a fermierilor de cultură mare, au început să speculeze că acest sistem ar cauza, pe lângă faptul că protejează culturile de grindină, și o scădere a precipitațiilor. Noi, ca asociație, am cerut să ni se prezinte un studiu de impact privind cantitățile de precipitații în urma folosirii acestui sistem dar, din păcate, nu au un astfel de studiu”, spune Dascălu.

După ultimul protest al fermierilor, din ianuarie, a fost încheiat un protocol în care este prevăzută și efectuarea unui studiu de impact, spun autoritățile.

Pe de altă parte, reprezentanții Autorității de Administrare a Sistemului Antigrindină și de Stimulare a Precipitațiilor spun că nu e prima dată când se confruntă cu opoziția unei părți a agricultorilor privind sistemul antigrindină.

Toate studiile științifice arată însă exact contrariul a ceea ce susțin ei, precizează coordonatorul Centrului Zonal Antigrindină Transilvania, mureșeanul Ionel Ujică.

”Toate studiile științifice au demonstrat faptul că prin intervențiile active în atmosferă prin însămânțarea norilor cu iodură de argint, nu se produce nici pe departe seceta, ci se împiedică formarea bulgărilor mari de grindină. Da, a scăzut în ultimii ani cantitatea de precipitații dar la nivelul întregii țări. Deci, agricultorii ar trebui să ceară și opinia celor de la Administrația Națională de Meteorologie care are datele complete privind nivelul precipitațiilor de pe întreg teritoriul țării, nu numai în zonele unde sunt amplasate instalații de lansare a rachetelor antigrindină”, susține Ionel Ujică.

Județul Mureș are două grupuri de combatere a grindinei, cu 10 puncte de lansare a rachetelor antigrindină. De județul Mureș aparține și Alba, care are alte 6 puncte de lansare.

În total, sunt peste 250.000 de hectare cu protecție maximă împotriva grindinei.

Anul trecut, în Mureș au fost lansate circa 320 de rachete antigrindină în 15 zile în care s-a intervenit efectiv, sistemul antigrindină fiind operațional în perioada 15 aprilie-15 octombrie.