Nunta maraton a celor mai bogați indieni face înconjurul lumii / Luni de zile de petreceri opulente pentru căsătoria fiului cel mic din familia Ambani, cea mai bogată din Asia / Cât de mult este prea mult?

Aceasta este întrebarea pe care mulți și-o pun în India, pe măsură ce festivitățile de luni de zile ale nunții celui mai tânăr fiu al celui mai bogat om din Asia intră în faza lor finală. Se așteaptă ca sărbătorile să culmineze în acest weekend, când Anant Ambani, cel mai mic fiu al președintelui Reliance Industries, Mukesh Ambani, se va căsători cu Radhika Merchant, fiica magnaților Viren și Shaila Merchant, relatează BBC.

Au fost patru luni de evenimente fastuoase până la nunta propriu-zisă. Toate ținutele pline de farmec, bijuteriile uimitoare, decorul de basm și performanțele rare ale vedetelor indiene și mondiale au fost în centrul atenției publicului.

„Nu este altceva decât o nuntă regală”, spune scriitoarea și editorialista Shobhaa De. „Miliardarii noștri sunt noii maharajahi indieni. Acționarii lor nu se așteaptă la nimic mai puțin decât la o mega extravaganță”.

Indienii „au iubit întotdeauna pompa și fastul – la fel ca britanicii”, spune ea, adăugând că „amploarea [nunții] este în concordanță cu averea familiei Ambani”.

Dar vacarmul din jurul nunții a stârnit deopotrivă furia și fascinația publicului. Mulți au criticat opulența și magnitudinea bogăției expuse într-o țară în care zeci de milioane de oameni trăiesc sub pragul sărăciei și în care inegalitatea veniturilor este extremă.

„[Nunta] poate fi ușor văzută ca un fel de batjocură, un fel de orbire față de realitatea țării la un nivel. La un alt nivel, oricât de ridicol ar fi, este totuși în concordanță cu denaturarea grosolană, aproape grotescă a nunților indiene din ultimul deceniu sau cam așa ceva”, spune scriitorul și comentatorul Santosh Desai pentru BBC.

„Este parte a unei schimbări mai ample care are loc. Cu o generație sau două în urmă, despre avere se vorbea în șoaptă. Astăzi, bogăția trebuie să vorbească cât mai tare posibil. Chiar și așa, amploarea acestei nunți o face să fie o excepție.”

Cu un imperiu al afacerilor foarte întins – de la petrol, telecomunicații, produse chimice, tehnologie și modă la produse alimentare – familia Ambani este o prezență omniprezentă în India, iar viața lor este subiectul unei fascinații publice intense.

Averea personală a lui Ambani este estimată la o sumă uluitoare de 115 miliarde de dolari (90 miliarde de lire sterline). Anant, în vârstă de 29 de ani, ocupă un post în consiliul de administrație al Reliance Industries.

Ambani senior, împreună cu Gautam Adani, un alt magnat indian al afacerilor, ar fi apropiați de guvernul premierului Narendra Modi, iar partidele de opoziție acuză autoritățile că favorizează în mod nejustificat cele două case de afaceri – acuzații negate atât de guvern, cât și de oamenii de afaceri.

În timp ce averea și influența uriașă a familiei Ambani sunt bine cunoscute în India, este posibil ca mulți din afara țării să nu fi realizat până acum amploarea bogăției lor.

Acest lucru s-a schimbat în martie, când Ambani a organizat o petrecere de trei zile înainte de nuntă pentru fiul său.

Festivitățile au avut loc în orașul natal al familiei, Jamnagar, în statul Gujarat din vestul țării, unde se află și rafinăria de petrol a lui Ambani – cea mai mare din lume. Au participat aproximativ 1.200 de invitați, inclusiv Mark Zuckerberg de la Meta și Bill Gates de la Microsoft.

Petrecerea a început cu o cină organizată într-o seră construită special pentru această ocazie. Structura uimitoare se pare că seamănă cu Palm House, o clădire cristalină în stil victorian situată în Grădina Botanică din Brooklyn, care a fost una dintre preferatele viitoarei mirese pe vremea când era studentă în New York City.

Festinul a fost urmat de un spectacol susținut de Rihanna, iar videoclipuri virale au arătat familia Ambani dansând pe scenă alături de popstar. Dacă oamenii nu fuseseră atenți, acum cu siguranță au fost.

În tot acest timp, zeci de bucătari specializați au servit aproximativ 2.000 de feluri de mâncare, atent selecționate din întreaga lume, oaspeților cazați în corturi de lux, cu make-up artiști și stiliști personali la dispoziția lor.

A existat, de asemenea, un manual de 10 pagini privind codul vestimentar pentru evenimente, care a inclus o temă de „febră a junglei” pentru o vizită la un sanctuar de animale deținut de familie, urmată de o „petrecere în casă” cu tema Moulin Rouge, care a avut loc pe terenul întins al reședinței lor.

Viitoarea mireasă a purtat o serie de ținute special create, inclusiv două lehngas (fuste lungi de mătase pentru mireasă) – una încrustată cu 20.000 de cristale Swarovski și alta a cărei realizare ar fi necesitat 5 700 de ore – și o versiune roz a unei rochii Versace pe care actrița Blake Lively a purtat-o la Gala Met 2022.

Mirele a purtat mai ales ținute Dolce & Gabbana și a etalat un ceas de mână Richard Mille, cu o valoare estimată la 1,5 milioane de dolari. Un videoclip în care Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, se holbează la ceas a devenit viral în India.

Ziarele și site-urile web au surprins perfect opulența acestor evenimente amețitoare, la care au participat personalități din întreaga lume. „A fost aproape ca pe vremea maharajahilor, peste 100 de ani”, a relatat New York Times.

De asemenea, au existat reacții negative după ce guvernul indian a transformat peste noapte micul aeroport al orașului într-un aeroport internațional, a extins personalul și a desfășurat personal militar și din forțele aeriene în serviciul familiei.

Ultima seară a petrecerii de trei zile, care s-a încheiat cu o ploaie de confetti, focuri de artificii și un spectacol de lumini, a dat tonul pentru ceea ce avea să urmeze.

În iunie, cuplul și invitații lor au dus sărbătorile de dinaintea nunții peste hotare, la propriu. Petrecerea, care a inclus vedete de top de la Bollywood, s-a îmbarcat într-o croazieră de lux de-a lungul coastei azurii uimitoare a Mării Tireniene din Italia, spre Mediterana franceză.

Aceștia s-au oprit la Roma, Portofino, Genova și Cannes pentru petreceri nocturne care ar fi adus plângeri din partea localnicilor.

De data aceasta, sărbătorile au beneficiat de spectacole ale trupei Backstreet Boys, cântăreața Katy Perry și tenorul italian Andrea Bocelli.

Săptămâna aceasta, un alt set de festivități de nuntă a început pe teritoriul familiei, Mumbai, cu un spectacol susținut de Justin Bieber.

Un videoclip în care acesta cântă la marginea scenei în timp ce mireasa și prietenele ei cântă împreună a fost vizionat de 38 de milioane de ori. Acesta arată femei extaziate, în rochii cu paiete și saris, care lovesc cu pumnii în sus de bucurie. Mulțimea nu ratează niciun vers al lui Bieber: „You should go and love yourself”.

Dimensiunea sărbătorilor arată că nimic nu este inaccesibil pentru familie. Și se speculează că Adele ar putea cânta la nunta propriu-zisă din acest weekend – familia, cu toate acestea, este foarte rezervată.

Desigur, India nu este străină de conceptul de nunți cu mulți bani – țara este cel mai mare cheltuitor pe ceremonii de căsătorie după SUA.

Tina Tharwani, co-fondatoare a Shaadi Squad, spune că în ultimii ani a existat o tendință vizibilă prin care nunțile au devenit evenimente mai mari decât viața, care se îndreaptă spre excese, determinate de așteptările societății, de afișarea unui statut competitiv și de dorința de a crea momente memorabile.

Astfel, am văzut nunți scumpe care au ținut prima pagină a ziarelor în ultimii ani, cum ar fi o nuntă de 74 de milioane de dolari din 2016.

Și alți copii Ambani au avut parte de festivități fastuoase înainte de nuntă. Hillary Clinton și John Kerry s-au numărat printre participanții la petrecerea de dinaintea nunții lui Isha Ambani din 2018, care a inclus un spectacol susținut de Beyoncé. Un an mai târziu, la petrecerea premergătoare nunții lui Akash Ambani a cântat Coldplay.

Când vine vorba de scară, totuși, aceasta este mama tuturor nunților, spune Ashwini Arya, proprietarul unei companii de gestionare a evenimentelor care a organizat nunți în 14 țări.

„Este ca o biblie pentru industrie, cu cele mai bune elemente de logistică, tehnologie, design și grandoare.”

„Vorbim despre pregătiri de minimum doi ani, mai multe călătorii de recunoaștere, aprobări și permisiuni din mai multe țări, împreună cu logistica organizării securității și transportului pentru unele dintre cele mai mari personalități ale lumii”, spune el.

Familia Ambani nu a dezvăluit cât îi costă această nuntă, dar Arya estimează că „au cheltuit deja între 11 și 13 miliarde de rupii [132-156 milioane de dolari]”. S-a zvonit că Rihanna ar fi fost plătită cu 7 milioane de dolari (5,5 milioane de lire sterline) pentru prestația sa, în timp ce cifra sugerată pentru Bieber este de 10 milioane de dolari.

De asemenea, s-au cheltuit bani pentru construirea a 14 temple în cadrul unui complex întins în Jamnagar, pentru a prezenta patrimoniul cultural al Indiei și pentru a oferi un fundal pentru nuntă. Ca parte a sărbătorilor, familia Ambani a găzduit o nuntă în masă pentru 50 de cupluri defavorizate.

Se spune că familia a făcut tot ce s-a putut pentru că, având în vedere că toți copiii Ambani sunt căsătoriți, aceasta ar fi ultima lor nuntă pentru viitorul apropiat.

Dar, cu fiecare eveniment, criticile publice la adresa sărbătorii din India au crescut – de la oameni îngroziți de bijuteriile masive purtate de Nita Ambani până la exasperarea și furia locuitorilor din Mumbai cu privire la restricțiile de trafic într-un oraș care se confruntă deja cu blocajele de trafic și inundațiile musonice.

Pentru industria nunților din India, este totu;i o oportunitate de marketing interesantă.

Aceasta este o șansă excelentă pentru designeri de a prezenta partea mai rafinată a couture-ului, a măiestriei indiene, spune Anand Bhushan, un designer de modă. Acestea fiind spuse, frecvența, cu celebrități care își schimbă cinci-șase ținute pe eveniment, poate părea uneori „puțin saturată”, admite el.

Tharwani spune că nunta servește drept „un caz exemplar” de orchestrare a unei sărbători cu mai multe evenimente și locații „care combină tradiția, modernitatea și standardele de ospitalitate de neegalat”.

Între timp, în Mumbai, Varindar Chawla, unul dintre cei mai cunoscuți paparazzi de la Bollywood, răsfoiește fotografiile de la sărbătoare. Sunt câteva cu celebrități care pozează la intrare, în timp ce sosesc pentru a participa la diverse evenimente. Fiecare dintre aceste fotografii – chiar și cele care nu sunt flatante, cum ar fi cea în care o vedetă pare uimită în timp ce strălucirea unui bliț al aparatului de fotografiat o lovește în față – a adunat milioane de vizualizări și distribuiri.

„De obicei, este greu să pătrunzi în evenimente de această amploare. Dar această familie a făcut tot posibilul să se asigure că suntem acolo pentru a acoperi fiecare mic detaliu”, spune el.

„Este o nuntă regală, iar noi primim un tratament regal.”