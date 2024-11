Nume nou în Formula 1 – Sauber a renunțat la piloții din actualul sezon

Conducerea echipei Sauber a anunțat că Valtteri Bottas și Guanyu Zhou nu vor mai pilota pentru gruparea cu sediul la Hinwil, Zurich. În schimb, brazilianul Gabriel Bortoleto va fi noul coechipier al lui Nico Hulkenberg, după cum informează site-ul oficial al Formulei 1.

Bortoleto este liderul campionatului de Formula 2 alături de echipa Invicta Racing. Brazilianul a semnat un contract „multianual” cu team-ul elvețian.

Reamintim că Sauber va deveni Audi odată cu sezonul 2026 al Formulei 1.

De la retragerea lui Felipe Massa din 2017, Gabriel Bortoleto va fi primul pilot brazilian titular din Marele Circ.

De asemenea, Saubar a precizat că a renunțat la actualii săi piloți, Guanyu Zhou şi Valtteri Bottas.

„Analizez o serie de opţiuni pentru a rămâne în paddock-ul Formulei 1”, a spus Zhou. În vârstă de 25 de ani, chinezul ar putea primi un post de pilot de rezervă.

De cealaltă parte, pentru Vallteri Bottas viitorul din Formula 1 este unul incert. Ajuns la 35 de ani, finlandezul este mai aproape de o retragere decât de un nou angajament în lumea Marelui Circ.

Trecut și pe la Mercedes (2017-2021), acolo unde l-a avut coechipier pe Lewis Hamilton, Bottas a debutat în Formula 1 în 2013.

În acest moment, un singur loc a mai rămas vacant pentru sezonul 2025 al Formulei 1: rămâne de stabilit cine îi va fi coechipier lui Yuki Tsunoda la RB. Favorit este Liam Lawson, dar rămâne de văzut care va fi decizia finală.

Cum arată grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1

The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025! #F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy

BREAKING: Valtteri Bottas and Zhou Guanyu will leave Kick Sauber at the end of the 2024 season#F1 pic.twitter.com/BnZzXGDd6G

— Formula 1 (@F1) November 6, 2024