„Nu am vrut să îmi asum riscul”: Prințul William a renunțat la Jocurile Olimpice de la Paris pentru a o proteja pe Kate în timpul tratamentului de chimioterapie

Prințul William a renunțat să participe la Jocurile Olimpice de la Paris pentru a o proteja pe prințesa Kate, care urma un tratament cu chimioterapie, după cum a explicat acesta în timpul unei întâlniri, joi, cu sportivii paralimpici, în nord-estul Angliei, potrivit BFM TV.

„Am fost foarte dornic să vin, dar după ce am citit interviul cuiva despre Covid, am decis, pentru că soția mea făcea chimioterapie, că nu vreau să îmi asum riscul de a aduce Covid acasă”, a spus el.

William s-a întâlnit cu paralimpicii britanici Louise Fiddes, Maisie Summers-Newton și Tom Dean în timpul unei vizite la piscina comunitară Birtley din Tyne and Wear, lângă Newcastle.

He told Olympian Tom Dean: ‘I was so keen to come but after reading someone’s interview about Covid I decided, because my wife was obviously having chemo, that I didn’t want to risk bringing Covid home… pic.twitter.com/JGlxNxKNF4

