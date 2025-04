Novak Djokovici, învins de Matteo Arnaldi la turneul Masters 1000 de la Madrid, cu o lună înainte de Roland Garros

Sârbul Novak Djokovici a fost învins sâmbătă de Matteo Arnaldi, scor 6-3, 6-4, în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Madrid. Înfrângerea vine cu o lună înainte de turneul de grand slam de la Roland Garros (25 mai – 8 iunie), transmite News.ro.

Italianul a avut o prestaţie excelentă împotriva idolului său de o viaţă şi a profitat de forma slabă a lui Djokovici pentru a-l elimina pe triplul campion în turul al doilea.

„Este idolul meu, a fost întotdeauna”, a spus Arnaldi despre Djokovici. „M-am bucurat că am putut juca împotriva lui. Nu am jucat niciodată împotriva lui, doar m-am antrenat cu el. Să joc împotriva lui într-o etapă ca aceasta a fost deja o victorie pentru mine. El nu este în cea mai bună formă în acest moment, aşa că am intrat pe teren pentru a încerca să joc cel mai bun tenis al meu şi să câştig, şi s-a întâmplat, aşa că în acest moment nici nu ştiu ce să spun.”

Djokovici a suferit acum trei înfrângeri consecutive. A ajuns în finala de la Miami înainte de a fi învins de Jakub Mensik, iar apoi a pierdut în faţa lui Alejandro Tabilo în primul său meci de la Monte-Carlo.

Arnaldi îl va înfrunta în turul următor pe Damir Dzumhur, care l-a învins pe Sebastian Baez, cap de serie numărul 32, cu 1-6, 6-1, 6-2.