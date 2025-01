Novak Djokovic și-a anulat antrenamentul de joi, de dinaintea semifinalei de la Australian Open

Novak Djokovic ar fi trebuit să se antreneze joi pe unul dintre terenurile din complexul Melbourne Park, dar multiplul campion de Grand Slam a decis să anuleze această sesiune de pregătire, transmite express.co.uk.

Sârbul a suferit o accidentare la coapsa stângă în timpul meciului cu Carlos Alcaraz din sferturi, iar acum nu dorește să-și asume vreun risc înainte de importantul meci cu Alexander Zverev din semifinale.

Nole a făcut la fel în 2023, atunci când a ridicat trofeul de la Melbourne deasupra capului. La ediția de acum doi ani, Djokerul nu s-a pregătit în zilele libere de teama unei recidive a unei accidentări.

La meciul cu Alcaraz din sferturi, Djokovic a avut nevoie de un bandaj pe coapsă, dar și de analgezice pentru a continua meciul cu ibericul.

La conferința de presă de după victoria cu Carlos, Novak a precizat că este „îngrijorat” de această problemă fizică, iar de la acel moment nu a mai susținut vreo sesiune de antrenament la Melbourne Park.

El a rezervat inițial Terenul 16 din complex pentru o sesiune de antrenament de 90 de minute cu Andy Murray, dar ulterior a anulat rezervarea în dimineața zilei de joi.

Fostul lider ATP a rezervat însă același teren pentru ziua de vineri, de la ora 13:00 (ora Australiei), înainte de semifinala cu Alexander Zverev (meciul este prevăzut să înceapă la ora 14:30, pe Rod Laver Arena – ora Australiei).

În cursa spre cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră (ar fi al 11-lea de la Australian Open), Novak Djokovic va da în semifinale peste Alexander Zverev. Sârbul conduce cu 8-4 în meciurile cu germanul.

Nole tocmai a bifat cea de-a 50-a semifinală de Grand Slam a carierei.

Punct senzațional reușit de Djokovic contra lui Alcaraz

The baddest man to ever touch a tennis racket. pic.twitter.com/dV32SqS4hS

🎾If Novak Djokovic wins the Australian Open, beating World No. 3 (Alcaraz), No. 2 (Zverev), and No. 1 (Sinner) in the quarterfinals, semifinals, and final, he’d etch his name into the history books as a one-of-a-kind sports legend.

🎾Novak Djokovic is the first player in… pic.twitter.com/DSP8LAS4Jh

— Breathe Football (@Breathesports_) January 23, 2025