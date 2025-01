Nouă lovitură pentru planurile de jocuri live-service ale Sony: Compania a anulat un nou God of War – Bloomberg

Sony a anulat două jocuri live-service neanunțate care erau în dezvoltare la Bend Studio și, respectiv, Bluepoint Games, relatează Bloomberg.

Potrivit sursei citate, Sony a încheiat producția a două jocuri live-service care erau în lucru la Bend Studio, cel mai bine cunoscut pentru jocul cu zombie Days Gone, și un alt joc separat în lucru la Bluepoint Games, cel mai bine cunoscut pentru remasterizările lor de jocuri precum Shadow of the Colossus și remake-ul Demon’s Souls. Jocul Bluepoint ar fi fost un joc live-service God of War, potrivit lui Jason Schreier.

Un purtător de cuvânt al Sony a confirmat anulările pentru Bloomberg. Sony a adăugat, de asemenea, că nici studiourile nu vor fi închise și că vor lucra cu ei „pentru a determina care sunt următoarele proiecte”, din cele două studiouri vor fi.

Aceasta este o altă lovitură pentru planurile ambițioase de jocuri live-service ale Sony. În 2022, Sony a achiziționat dezvoltatorul Destiny 2, Bungie, și a anunțat planurile de a avea 12 jocuri live-service în funcțiune până la sfârșitul anului fiscal 2025. Aceste planuri nu au reușit să se materializeze după ce Sony a revizuit acest număr în jos la doar șase, dintre care jocurile Bend și Bluepoint au fost probabil două dintre ele.

Sony a închis, de asemenea, dezvoltatorul Concord Firewalk Studio, a supravegheat concedierile la Bungie și a anulat numeroase proiecte online, cum ar fi jocul PvP The Last of Us al Naughty Dogs, un joc online Spider-Man despre care se zvonește, un joc Twisted Metal cu serviciu live și un spinoff Destiny la persoana a treia intitulat Payback.

Rămân doar Marathon de la Bungie și proiectul PvP de la Haven Studios încă în lucru, alături de sprijinul continuu pentru Helldivers 2 pe care Sony îl publică. Există, de asemenea, zvonuri cu privire la două jocuri online Horizon, o experiență co-op și alta fiind un MMO.

Este clar acum că Sony pare să-și regândească strategia de servicii live, dar rămâne de văzut dacă acest lucru înseamnă susținerea proiectelor online despre care crede că vor avea succes sau abandonarea completă a spațiului.