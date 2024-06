Nou termen în dosarul accidentului de la 2 Mai / Instanţa analizează cererea de schimbare a încadrării juridice / Vlad Pascu ar urma să fie prezent în sala de şedinţă

Dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai în urma căruia doi tineri au fost ucişi, are un nou termen, vineri, la Judecătoria Mangalia, iar cu acest prilej instanţa va analiza cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, depusă de familiile victimelor, transmite News.ro.

Şedinţa este programată să înceapă la ora 10. Noua judecătoare din dosar urmează ca la acest termen să pună în discuţie probele solicitate de părţile civile şi să analizeze cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, depusă în scris de avocaţii familiilor victimelor.

Avocaţii au solicitat schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat. O cerere similară a fost respinsă în 4 aprilie de fosta judecătoare din dosar, Ioana Ancuţa Popoviciu.

Vlad Pascu va fi prezent în sală la acest termen, a mai decis instanţa.

În 23 mai a avut primul termen din dosar cu noua judecătoare, Carmen Claudia Berevoescu, care este şi preşedintele Judecătoriei Mangalia. Ioana Ancuţa Popoviciu, cea căreia îi fusese repartizat iniţial dosarul şi care a fost criticată pentru numeroasele gafe făcute în timpul procesului, a fost recuzată. De asemenea, ea a cerut şi obţinut transferul la Judecătoria Constanţa.

Părinţii victimelor din accidentul de la 2 Mai s-au declarat mulţumiţi de noua judecătoare.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat jurnaliştilor tatăl lui Sebastian, tânărul mort în accidentul de la 2 Mai.

Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a fost acuzată de comportament nepotrivit de către familile victimelor şi de avocaţii acestora, de la primul termen de judecată şi până la ultimul în care a judecat.

Astfel, la primul termen din dosar, în 22 februarie, ea ar fi intrat în sală mestecând gumă şi a cerut buletinului tânărului mort în accidentul de la 2 Mai despre care nu ştia că este decedat.

La al doilea termen de judecată, Ioana Ancuţa Popoviciu l-a întrebat cine este pe tatăl tânărului mort în evenimentul rutier, iar acesta avea un tablou cu chipul fiul său.

De asemenea, şi la ultimul termen, care a fost în 9 mai, avocatul Adrian Cuculis, apărătorul uneia dintre familiile victimelor, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din sediul Judecătoriei Mangalia că „gafele din sala de judecată au fost multiple”.

”A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a relatat avocatul.

În urmă cu câteva săptămâni, Consiliul Superior al Magistraturii a decis că nu se impune suspendarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu până la finalizarea procedurilor disciplinare, aşa cum solicitase Inspecţia Judiciară. Inspectorii judiciari au apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către judecător ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare şi ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

De asemenea, avocaţii familiilor victimelor accidentului de la 2 Mai au cerut şi anterior recuzarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu, iar cererea lor a fost respinsă. Totodată, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au solicitat Curţii de Apel Constanţa strămutarea dosarului, dar şi această cerere a fost respinsă.

De asemenea, judecătoarea formulase o cerere de abţinere, care fusese respinsă.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

