Noile opere semnate Banksy stârnesc o vânătoare de semnificații ascunse

În fiecare zi, nelipsitul artist stradal a dezvăluit o nouă operă de artă într-un loc diferit din capitală, postând-o pe Instagram la ora 13:00 BST. Banksy, faimos pentru operele sale de artă enigmatice, adesea puternice, a ales să nu le pună legendă animalelor sale online, scrie BBC.

De asemenea, el nu a explicat de ce toate sunt pictate în același stil de șablon negru.

Tot ceea ce agentul său a declarat pentru BBC a fost că „nu există niciun comentariu cu privire la temă”, adăugând că „ar putea sau nu” să urmeze și alte picturi cu animale.

Acest lucru a lăsat oamenii să speculeze cu privire la semnificația lor.

James Peak, prezentatorul emisiunii The Banksy Story de la BBC, crede că mesajul din spatele picturilor este mai puțin evident decât al unora dintre lucrările sale anterioare.

„Este interesant că sensul este mai ascuns decât de obicei”, spune el pentru BBC.

„În lucrările sale există adesea un mesaj care este mai clar și mai imediat: poate că de data aceasta vrea ca noi să îl descoperim singuri?” Peak adaugă că animalele lui Banksy prezintă utilizarea sa caracteristică a spațiului negativ, spunând că el „folosește mediul construit ca parte a artei”, pentru „un impact maxim dintr-un efort minim”.

De asemenea, Peak explică faptul că siluetele pentru cea mai mare cantitate de animale din această săptămână sunt negre, „fără ornamente sau nuanțe”.

„Maimuțele par că se leagănă de pod”, notează el, „pelicanii fură peștele de la pescărie”.

Opera lui Banksy este adesea politică. În timpul festivalului Glastonbury, el a amplasat o barcă gonflabilă, plină cu manechine în veste de salvare, în timpul unui set al trupei post-punk Idles din Bristol. Acțiunea a fost controversată, iar ministrul de interne conservator de atunci, James Cleverly, a numit-o „josnică”.

Bansky a răspuns, spunând: „Barca reală pe care o finanțez, MV Louise Michel, a salvat 17 copii neînsoțiți din Mediterana centrală noaptea trecută. Drept pedeapsă, autoritățile italiene au reținut-o – ceea ce mi se pare josnic și inacceptabil”.

Dar, de data aceasta, el a păstrat tăcerea.

Revolte sau mesaj ecologist?

Teoriile online ale fanilor au variat de la capra fiind despre războiul Israel-Gaza la animalele fiind comparate cu revoltele de extremă dreaptă din Marea Britanie.

Peak evidențiază, de asemenea, „alte teorii conform cărora toate animalele sunt poate amenințate sau aproape de dispariție”.

„Maimuțele ar putea scăpa de gentrificare și de dezvoltarea în continuare a zonei Brick Lane. Elefanții ar putea fi izolați și singuri”, a spus el.

Capra ar putea reprezenta palestinienii care își pierd echilibrul – sau ar putea sugera că „am putea fi distrași sau preocupați de „Cel mai mare din toate timpurile” și de Jocurile Olimpice – în loc de marile probleme globale”.

Dar ce cred oamenii de pe stradă?



Vineri, la ora 08:00, Brick Lane este relativ liniștită – zumzetul de turiști care coboară de obicei pentru mâncare, modă și artă stradală nu se vede încă nicăieri. Dar sunt câțiva care profită de lipsa de trafic, oprindu-se în mijlocul străzii pentru a face selfie-uri și fotografii.

Cele trei primate de pe o linie de cale ferată au fost asociate cu cele trei maimuțe înțelepte din proverbul japonez – „see no evil, hear no evil, speak no evil”.

Însă în lucrarea lui Banksy, maimuțele nu își acoperă ochii, urechile sau gura.

Un grup de femei sunt încântate să vadă lucrarea, iar un trecător se oprește și se oferă să le facă o fotografie împreună.

Ele au declarat pentru BBC că îl iubesc pe Banksy datorită misterului din jurul identității sale (identitatea lui Banksy a rămas întotdeauna secretă, deși, în cadrul The Banksy Story, a fost scos la iveală un interviu din 2003, în care artistul a confirmat că numele său este Robbie).

„Îmi plac lucrările lui pentru că sunt secrete, sunt sub acoperire și sunt întotdeauna de actualitate – nu sunt întâmplătoare”, spune Caz.

„Cred că ar putea fi în legătură cu ceea ce se întâmplă în țară în acest moment”, spune Sally, „o declarație”.

Aproximativ cinci minute mai târziu, un alt bărbat se oprește pentru a face o fotografie cu un aparat foto profesional – el spune că merge într-un tur al Londrei pentru a surprinde operele de artă care au apărut până acum.

Câteva ore mai târziu, este puțin mai aglomerat în Walthamstow, unde vineri a apărut al cincilea Banksy: doi pelicani care mănâncă pește, pe partea laterală a unui magazin de chipsuri.

Nu a fost anunțat oficial pe social media până la ora 13:00, dar lucrarea suspectă a circulat pe internet.

Când am ajuns, era un mic grup de oameni, în principal reporteri TV și localnici entuziasmați care se întrebau între ei dacă lucrarea este reală.

„Aduce personalitate zonei – nu am mai văzut niciodată oameni stând așa”, spune Hather Ali, unul dintre oamenii care au întrebat dacă este un Banksy autentic.

El locuiește alături de magazinul de pește și spune că va verifica înregistrările camerelor de supraveghere din noaptea precedentă, pentru a vedea dacă îl poate vedea pe artistul secretos în acțiune.

În urma primei lucrări din Richmond, mass-media a publicat imagini cu doi bărbați aflați într-un cherry picker – o platformă mecanică la capătul unui sistem hidraulic de ridicare.

Unul dintre ei, care era mascat, este considerat a fi Banksy.

Marcia McKnight locuiește pe această stradă de două decenii și poate vedea opera de artă din casa ei.

„Sunt în al nouălea cer, acest lucru este fantastic pentru strada mea, pentru cartierul local”, spune ea, adăugând că este „uimitor” pentru chipspy-ul de familie.

„Locuiesc aici de 20 de ani, așa că am văzut cum se întâmplă regenerarea [din Walthamstow].

„Așa că este de fapt frumos că avem o operă de artă, mai degrabă decât un bloc turn sau un bloc de apartamente care se ridică”, adaugă ea.

Marcia crede că opera de artă vine ca urmare a adunării antirasiste de miercuri din Walthamstow – mii de oameni au ieșit pe străzi scandând, aplaudând și propovăduind un mesaj de pace.

„Aș bănui [că despre asta este vorba], deoarece în Walthamstow a avut loc unul dintre cele mai mari mitinguri împotriva extremei drepte.”

Deși mulți oameni cred că lucrarea are legătură cu revoltele din Marea Britanie, Peak crede că ar putea avea un mesaj de mediu.

De-a lungul carierei sale, Banksy a creat lucrări centrate pe mediu – în 2002, a realizat un afiș pentru Greenpeace cu personaje din Cartea Junglei.

În 2003, el a fost responsabil pentru o secerătoare sumbră, care a fost pictată pe partea laterală a Thekla, o barcă și un club de noapte din Bristol.

Sau, spune Peak, cele mai recente lucrări de artă ar putea fi mai simple decât toate teoriile.

„S-ar putea să fie pur și simplu faptul că îi place să deseneze animale și că are parte de o vară grozavă la Londra, dovedind că încă mai poate apărea și realiza ceva care să facă lumea să vorbească, înainte de a dispărea din nou în noapte.”