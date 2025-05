Nicușor Dan: România are nevoie de un președinte care nu urlă, ci muncește. Un președinte care să le garanteze pensiile și salariile, nu unul care să le pună în pericol prin prăbușirea leului

Cunoscut mai ales pentru lupta sa împotriva corupției și pentru seriozitatea administrativă, Nicușor Dan vorbește în acest interviu special despre rădăcini, familie și viziunea sa despre o Românie decentă.

Reporter: Domnule Nicușor Dan, care sunt rădăcinile dvs.?

Nicușor Dan: Eu vin din Făgăraș, mai exact dintr-un sat foarte mic care a fost înghițit de oraș, un loc unde lumea se cunoaște din priviri, unde tradițiile nu sunt doar pentru sărbători, ci fac parte din viața de zi cu zi. Am crescut cu munca și cu școala. În copilărie, n-a fost vară fără cosit, adunat fân sau ajutat la grădină. Părinții mei au fost oameni simpli și muncitori. Așa am învățat respectul pentru muncă, pentru adevăr și pentru cuvântul dat. Astea nu sunt doar vorbe pentru campanie — sunt valorile cu care am fost crescut și care mă definesc.

Iar tradițiile le-am cunoscut și în satul bunicilor mei, un sat la 10 kilometri de Făgăraș, unde petreceam toate vacanțele. Nu uit niciodată cum ne jucam cu copiii pe uliță toată ziua, iar seara cădeam rupt de oboseală, după ce bunica îmi dădea lapte cu mămăligă. Era mâncarea mea preferată, cu laptele proaspăt muls de la vacă.

Reporter: Se spune despre dumneavoastră că sunteți foarte sobru, foarte serios. Dar ca om, ce vă bucură, ce vă leagă emoțional de rădăcinile dvs.?

Nicușor Dan: Sunt serios când vine vorba de administrarea unei țări, da, pentru că nu e loc de glume când vorbim de spitale, pensii sau viitorul copiilor. Dar ca om… am bucurii simple. Mâncarea preferată, de exemplu, e una pe care mulți români o cunosc: ciolan cu fasole. Așa cum îl făcea mama acasă. Nu găsesc în restaurante gustul ăla. E gustul copilăriei, al iernilor lungi, al mesei în familie. Pentru mine, România înseamnă și asta — căldura unei case modeste, dar pline de dragoste și demnitate.

Reporter: Ce v-a învățat munca din copilărie despre cum trebuie condusă o țară?

Nicușor Dan: Că nu te plângi. Că nu aștepți să vină altul să-ți facă treaba. Că dacă ai greșit, repari. Dacă ai promis, te ții de cuvânt. Și poate cel mai important: că tăcerea nu înseamnă slăbiciune, ci forță. Azi, în viața publică, se confundă zgomotul cu acțiunea. Eu cred în lucrurile bine făcute, nu bine urlate.

Reporter: Unii dintre români spun că nu știu exact cine sunteți. De ce ar trebui să vă acorde încrederea lor?

Nicușor Dan: Sunt un om simplu, care a ales să lupte pentru binele comun. Nu am furat, nu m-am vândut, nu am făcut compromisuri. Am ales să fiu de partea legii și a oamenilor.

Un om care nu a fugit nici de greu: deși eram olimpic internațional la matematică, am mers și am făcut armata. Și nu a fost ușor, dar și armata m-a învățat ceva: să fiu serios, pentru că de acțiunile mele depind alți oameni.

De aceea, eu nu promit marea cu sarea. Dar vă promit că nu vă mint, că nu vă uit și că voi lucra pentru voi, nu pentru mine. România are nevoie de un președinte care nu urlă, ci muncește.

Reporter: Multe bunici și mame ezită să meargă la vot. Unele sunt speriate de violența unui contracandidat. Ce le transmiteți?

Nicușor Dan: Le spun cu sufletul deschis: știu că v-ați săturat de vorbe goale și de bătaie de joc. Și aveți dreptate. Alegeți un om care vă respectă. Alegeți un om care înțelege ce înseamnă să trăiești modest, dar demn. Eu nu vreau să vă vând iluzii. Vreau să construim o Românie în care nepoții dumneavoastră nu trebuie să plece în străinătate ca să aibă o viață decentă. Nu se face de azi pe mâine, dar se poate. Cu seriozitate, cu muncă, cu dragoste pentru țară. Exact cum am fost crescut.

Și vă mai promit ceva: că voi avea zero toleranță pentru violență. Nici o femeie nu trebuie să treacă prin iadul violenței domestice. Am dovedit ca primar că pot să le apăr pe victime, construind un adăpost special în care vin femei și de la 100 de km de București. Dar, ca președinte, voi face un obiectiv special din lupta împotriva violenței domestice. Am instrumentele, ca șef al CSAT, să pun Poliția și procuratura la treabă: nu mai vreau ca în România să vedem bărbați care urlă și iau de gât femeile doar pentru că se simt mai puternici.

Ura și violența otrăvesc sufletul unei națiuni. România trebuie să lupte împotriva acestui flagel.

Reporter: Mulți oameni din mediul rural spun că s-au săturat să fie ignorați. Ce veți face pentru ei?

Nicușor Dan: Voi aduce administrația aproape de sate, nu doar prin asfalt sau apă curentă — care sunt esențiale — ci prin respect. O țară nu se conduce doar din birouri din București. Trebuie să fim acolo, în teren.

Și voi mai face ceva, pentru că eu însumi provin dintr-o zonă practic rurală: voi lucra cu guvernul să dăm stimulente doctorilor și profesorilor ca să vină să lucreze în sate. Cu siguranță vom găsi soluții să le asigurăm locuințe de serviciu, să decontăm naveta și să aibă un spor serios la salariu. E strigător la cer că ultimele guverne au găsit bani pentru tot felul de fantezii electorale, multe dintre ele au hrănit extremismul, dar nu au făcut efortul minim de a duce profesori și doctori la țară.

Reporter: Mulți oameni, mai ales pensionari și familii modeste, se tem că li se vor tăia pensiile sau salariile. Ce le spuneți în legătură cu aceste temeri?

Nicușor Dan: Le spun foarte clar: nu se va tăia nicio pensie și niciun salariu. România nu are nevoie de tăieri, ci de chibzuință. Am demonstrat în administrație că poți să reduci risipa fără să lovești în oamenii care muncesc sau care au muncit o viață. Pensia e un drept, nu un favor. Iar salariul cinstit trebuie protejat, nu pus sub semnul întrebării. Eu nu vin cu promisiuni goale, ci cu garanția unui stat care funcționează normal. Cu ordine în buget, putem susține ce contează cu adevărat: pensiile, salariile, spitalele, școlile.

Mai mult: eu promit că alegerea mea va opri deprecierea leului. Haosul produs de contracandidatul meu și instabilitatea guvernamentală au un impact direct asupra economiei. Eu promit ordine și cumpătare.

Material politic comandat de:

Candidat independent NICUȘOR-DANIEL DAN | e-mail: [email protected]

Adresa poștală: Bd. Regina Elisabeta nr. 38, Sector 5, București

CMF 34250009 / CPP A1B1C1D1E1