NBC News: Casa Albă nu reuşeşte să angajeze consilieri superiori pentru Pete Hegseth, şeful Pentagonului / Unii candidaţi au fost respinși pentru că nu erau „suficient de MAGA”

Casa Albă caută un nou şef de cabinet şi mai mulţi consilieri superiori pentru a-l sprijini pe secretarul apărării Pete Hegseth, după o serie de greşeli care au zguduit încrederea în capacitatea sa de a conduce Pentagonul, dar până în prezent nu a găsit candidaţi potriviţi, potrivit a patru actuali şi foşti oficiali ai administraţiei şi unui asistent republican al Congresului, scrie NBC News. Cel puţin trei persoane au refuzat potenţiale funcţii în cadrul departamentului condus de fostul prezentator al Fox News, transmite News.ro.

Funcţiile de vârf din Departamentul Apărării, inclusiv cea de şef de cabinet al secretarului apărării, sunt considerate de obicei prestigioase şi atrag, de regulă, mulţi candidaţi calificaţi. Însă, potrivit unui fost oficial american, unui oficial din domeniul apărării şi unei persoane familiarizate cu problema, cel puţin trei persoane au refuzat deja aceste potenţiale funcţii sub conducerea lui Hegseth.

Vicepreşedintele JD Vance şi şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, s-au implicat activ în găsirea unor soluţii pentru a-l ajuta pe Hegseth după ce acesta a suspendat brusc doi consilieri seniori aleşi cu grijă în aprilie, acuzându-i că au divulgat informaţii clasificate într-un interviu acordat Fox News. La scurt timp după aceea, Hegseth a anunţat la Fox News demiterea şefului său de cabinet, iar un consilier senior de presă a demisionat, scriind ulterior că biroul lui Hegseth este într-un „haos total”.

Vance şi Wiles caută de atunci candidaţi care ar putea să-l susţină pe Hegseth, potrivit trei oficiali americani actuali şi unui fost oficial american. Până în prezent, însă, administraţia nu a avut prea mult noroc în identificarea persoanelor care sunt dispuse să lucreze pentru Hegseth sau care se potrivesc cu el din punct de vedere politic. Casa Albă a respins unele persoane pe care Hegseth dorea să le angajeze, în timp ce Hegseth a respins, la rândul său, unii dintre candidaţii Casei Albe, scrie NBC News.

Vance, Wiles şi alţii au căutat candidaţi pentru posturile de la Pentagon în unele dintre locurile tradiţionale, inclusiv în interiorul Casei Albe şi la Capitol Hill, potrivit surselor NBC News. Unii candidaţi au fost consideraţi problematici din punct de vedere politic. De exemplu, biroul de personal al Casei Albe a descalificat unii candidaţi pentru că nu erau „suficient de MAGA”, potrivit fostului oficial american şi unui actual oficial american familiarizat cu procesul.

CASA ALBĂ NU A VRUT CA HEGSETH SĂ AJUNGĂ ÎN ISRAEL



Pe lângă încercările de a-l ajuta cu angajările, Casa Albă a luat multiple alte măsuri pentru a-l ajuta – şi a-l gestiona – pe Hegseth. „Vicepreşedintele Vance l-a susţinut pe secretarul Hegseth încă din ziua în care preşedintele Trump l-a numit, şi susţine pe deplin munca incredibilă pe care Pete o face la Pentagon pentru a îmbunătăţi pregătirea militară şi a creşte numărul recrutărilor la niveluri record”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vance, William Martin, într-un comunicat.

Un alt oficial al Casei Albe a declarat că este normal ca Preşedinţia să se implice în angajarea personalului pentru funcţii cheie din cadrul guvernului. Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat, de asemenea, că Hegseth se bucură de „sprijinul deplin” al lui Trump.

Însă luna trecută, oficialii Casei Albe i-au cerut lui Hegseth să-şi anuleze o călătorie în Orientul Mijlociu după ce au aflat că acesta intenţiona să facă o escală în Israel, potrivit unui oficial actual şi unui fost oficial. În schimb, l-au pus pe Hegseth în Air Force One pentru a călători împreună cu preşedintele Donald Trump, care nu a inclus Israelul în itinerariul său.

Totuşi, un alt membru al cabinetului, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a vizitat Israelul câteva săptămâni mai târziu şi s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la cererea lui Trump. O persoană familiarizată cu planurile lui Hegseth a declarat că vizita lui Noem a reflectat dorinţa Casei Albe de a trimite la Netanyahu un mesager de încredere.

O EPURARE NEAŞTEPTATĂ



Când au sosit la Pentagon la începutul acestui an, doi consilieri seniori ai lui Hegseth, Dan Caldwell şi Darin Selnick, erau consideraţi aliaţi apropiaţi ai acestuia – foşti colegi, chiar prieteni, pe care îi adusese pentru a ocupa funcţii cheie. Caldwell era consilier senior al lui Hegseth, iar Selnick era adjunctul şefului de cabinet al acestuia.

Dar în aprilie, Caldwell şi Selnick, precum şi Colin Carroll, şeful de cabinet al secretarului adjunct al apărării, Stephen Feinberg, au fost escortaţi de agenţii de securitate în afara Pentagonului în legătură cu o anchetă referitoare la acuzaţii de scurgere de informaţii sensibile.

Într-o declaraţie comună, cei trei au calificat modul în care au fost trataţi drept „inconştienţă” şi au susţinut că nu li s-a furnizat nicio informaţie despre anchetă, despre acuzaţiile de scurgere de informaţii care le erau aduse sau despre probele găsite.

La mai puţin de o săptămână, agitaţia din jurul lui Hegseth s-a intensificat. The New York Times a relatat că acesta a împărtăşit informaţii sensibile despre o operaţiune militară americană în curs de desfăşurare în Yemen într-o conversaţie pe Signal la care au participat soţia sa, avocatul personal şi fratele său, alături de alte persoane apropiate. Dezvăluirea venea la o lună după ce consilierul pentru securitate naţională Mike Waltz îl adăugase din greşeală pe redactorul-şef al The Atlantic într-un grup de chat separat pe Signal cu Hegseth, Vance şi alţi înalţi oficiali ai administraţiei, care se concentrau pe aceeaşi operaţiune militară din Yemen.

La două zile după publicarea articolului din NYT, Hegseth a apărut la Fox News şi i-a acuzat pe Caldwell, Selnick şi Carroll nu numai că au divulgat informaţii în timp ce erau angajaţi la Pentagon, ci şi că au furnizat ziarului informaţii despre chatul de pe Signal. Hegseth nu a menţionat public care sunt dovezile împotriva lor.

NEÎNCREDERE



Drama a continuat în luna mai, când oficialii de la Casa Albă i-au îndepărtat pe Hegseth şi pe avocatul său personal, Tim Parlatore, de asemenea oficial al Marinei, de la supevizarea anchetelor cu privire la cei trei consilieri suspendaţi, potrivit unui oficial actual şi unei persoane familiarizate cu ancheta. Oficialii Casei Albe au transferat responsabilitatea anchetei către secretarul adjunct al apărării, Stephen Feinberg, căruia îi revenea în mod normal o astfel de investigaţie. Potrivit a două surse familiarizate cu ancheta, această mişcare a fost un semn al lipsei crescânde de încredere în capacitatea lui Hegseth de a se ocupa în mod obiectiv de ancheta foştilor săi asistenţi.

După ce nu au apărut dovezi împotriva foştilor asistenţi şi a devenit din ce în ce mai clar că cei trei bărbaţi nu erau vinovaţi de divulgarea informaţiilor, oficialii administraţiei au început să se întrebe dacă nu cumva concedierea lor a fost pripită, au declarat doi foşti oficiali ai administraţiei şi un oficial actual.

Între timp, luptele interne dintre consilierii lui Hegseth care au rămas au continuat, potrivit oficialului din domeniul apărării şi unui fost oficial al administraţiei. Şi Hegseth însuşi rămâne în mare parte izolat, bazându-se pe un grup restrâns de consilieri, a declarat oficialul din domeniul apărării.

OMUL LUI HEGSETH



Hegseth se bazează acum în mare măsură pe un fost consilier militar, Ricky Buria, care s-a retras din armată în aprilie, sperând că va putea ocupa funcţia de şef de cabinet al lui Hegseth, o funcţie civilă.

Însă oficialii de la Casa Albă şi Pentagon îl consideră pe Buria un novice în politică, care i-ar fi criticat în privat pe Trump şi Vance.

Ca urmare, oficialii de la Casa Albă au respins planul lui Hegseth de a-l angaja pe Buria ca şef de cabinet, au declarat sursele NBC. În ciuda acestui fapt, Buria a fost văzut alături de Hegseth în timpul recentei sale călătorii în Asia, într-un videoclip postat pe reţelele de socializare.

SUCCESE ŞI EŞECURI



De când Hegseth s-a alăturat administraţiei în ianuarie, a înregistrat unele succese, dar şi eşecuri.

El a eliminat programele de diversitate, echitate şi incluziune (DEI) din Pentagon şi din serviciile militare. Recrutarea, în special în armată, a crescut sub mandatul său, continuând o tendinţă care a început înainte de alegerea lui Trump, dar care a câştigat forţă sub Hegseth, potrivit oficialilor administraţiei Trump. „Niciodată nu a existat un entuziasm mai mare de a servi sub conducerea secretarului Hegseth la Departamentul Apărării”, a declarat Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Şi în timpul recentei sale călătorii în Asia, Hegseth a fost considerat eficient în transmiterea mesajului către Beijing de a opri orice potenţială agresiune în regiune.

În acelaşi timp, turbulenţele din biroul lui Hegseth au contribuit la eşecuri. Luptele interne au contribuit la întârzierea planurilor pentru „Golden Dome”, programul emblematic al lui Trump de apărare antirachetă pentru a apăra teritoriul SUA. De asemenea, acestea au contribuit la lipsa unui buget pentru Pentagon, ceea ce a stârnit frustrarea republicanilor de la Capitol Hill, mulţi dintre aceştia susţinându-l pe Hegseth în lupta sa strânsă pentru confirmare.

Hegseth a aprobat, de asemenea, un briefing despre China pentru Elon Musk, care includea informaţii extrem de sensibile, pe care Trump l-a anulat după ce a aflat despre el, potrivit The New York Times. Trump şi Hegseth au negat această informaţie, dar un fost şi un actual oficial au declarat că greşeala lui Hegseth a afectat opinia lui Trump despre Hegseth.

UN RAPORT NEFAVORABIL



Rolul lui Hegseth în utilizarea aplicaţiei Signal pentru a partaja informaţii militare sensibile rămâne o problemă pentru el şi este probabil să reapară în curând. Un raport al inspectorului general al Pentagonului, care va fi probabil finalizat în câteva săptămâni, va concluziona că Hegseth a partajat informaţii clasificate pe chatul Signal, potrivit mai multor oficiali.

Unii oficiali ai administraţiei, inclusiv Vance şi asistenţii săi, se tem că rezultatele anchetei îl vor slăbi şi mai mult pe Hegseth, potrivit unui oficial actual al administraţiei şi unui fost oficial al administraţiei. Martin, purtătorul de cuvânt al lui Vance, a contestat această caracterizare. Aliaţii lui Hegseth, între timp, prevăd că mandatul său va continua.

În reacţie la articol, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat: „Sursele anonime citate habar nu au despre ce vorbesc”, precizează NBC News. De asemenea, Arthur Schwartz, un agent republican cu legături strânse cu administraţia Trump, a respins relatările despre luptele interne şi a spus că Hegseth este un secretar al apărării extrem de eficient.

Hegseth urmează să vină în faţa legislatorilor de la Capitol Hill de trei ori în această săptămână, prima sa apariţie de la audierea sa dificilă de confirmare. Audierea sa ar urrma să fie axată pe bugetul Pentagonului, dar până în prezent Congresul nu a primit bugetul Departamentului Apărării.