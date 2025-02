NBC: Administrația Trump dorește să renunțe la concedierea angajaților din domeniul securității nucleare, dar nu știe cum să îi contacteze

Angajații din agenția care supraveghează arsenalul nuclear al Statelor Unite au fost concediați joi și și-au pierdut accesul la conturile de e-mail ale guvernului federal. Vineri, oficialii Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară (NNSA) au încercat să informeze unii angajați care fuseseră concediați cu o zi înainte că urmează să fie reangajați – dar au avut dificultăți în a-i găsi, deoarece nu aveau noile lor informații de contact.

Într-un e-mail trimis angajaților de la NNSA și obținut de NBC News, oficialii au scris: „Scrisorile de concediere pentru unii angajați NNSA aflați în perioada de probă sunt anulate, dar nu avem o modalitate bună de a lua legătura cu personalul respectiv”.

Persoanele la care se referă scrisoarea au fost concediate joi și și-au pierdut accesul la conturile de e-mail ale guvernului federal. NNSA, care face parte din Departamentul Energiei și supraveghează arsenalul nuclear al națiunii, nu poate contacta direct acești angajați și solicită acum destinatarilor e-mailului: „Vă rugăm să colaborați cu superiorii dvs. pentru a trimite aceste informații (de îndată ce le obțineți) la e-mailurile personale de contact ale persoanelor”.

Departamentul Energiei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea NBC News.

Administrația președintelui Donald Trump a acționat cu o rapiditate fără precedent – și, în unele cazuri, cu o legalitate îndoielnică – în încercarea de a reduce mari porțiuni ale guvernului federal, concediind personal și încheind contracte. Dar această viteză a dus la complicații, inclusiv la concedierea unor persoane pe care agențiile chiar doresc să le păstreze.

E-mailurile vin după ce mai mulți membri ai personalului – toți funcționari publici – de la NNSA au primit notificări de concediere joi târziu, potrivit unei surse care are cunoștință directă de notificări. NBC News a analizat notificarea de concediere, care includea subiectul: „Notification of Termination During Probationary/Trial Period” (”Notificare de încetare a contractului de muncă în timpul perioadei de probă”).

NNSA are sarcina de a proiecta, construi și supraveghea arsenalul de arme nucleare al SUA.

Notificările de încetare a activității, cu mențiunea „începând de astăzi”, au fost trimise la câteva ore după ce o dronă rusească a lovit centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina. NNSA urmărește riscurile nucleare din Ucraina, inclusiv prin intermediul sistemelor de senzori.

Saga NNSA vine în contextul în care administrația Trump a efectuat concedieri în masă în întreaga administrație federală în această săptămână, reducând în principal locurile de muncă ale angajaților clasificați ca fiind „în perioada de probă”.

Unele departamente au înregistrat un număr masiv de concedieri, cum ar fi Departamentul de Securitate Internă, unde peste 400 de persoane au fost anunțate că locurile lor de muncă au fost reduse.

O specialistă în securitate nucleară din cadrul NNSA, concediată joi pentru că era o angajată aflată în perioada de probă de doi ani, a declarat pentru NBC News că încă nu are acces la adresa sa de e-mail, dar că managerul său a sunat-o pentru a o informa că „concedierea sa a fost anulată” și că trebuie să se prezinte la serviciu marți.

„Voi fi sinceră, intenționez să continui să caut de lucru”, a spus angajata. „Mă voi întoarce, dar de îndată ce voi găsi un alt rol, voi pleca”.

Întrebată de ce își va căuta în continuare un loc de muncă în altă parte, ea a spus că nu are „nicio încredere că îmi voi păstra slujba”.

Mutarea vine în contextul în care Trump și unul dintre principalii săi consilieri, magnatul tehnologiei Elon Musk, încearcă să reducă dimensiunea guvernului federal.

Reducerile federale au fost întâmpinate cu reacții negative din partea democraților, a sindicatelor și a organizațiilor progresiste. Mai mult de 60 de procese împotriva administrației Trump, în care se invocă depășirea atribuțiilor executive și alte încălcări, sunt în curs.