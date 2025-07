Nazare: Aş vrea ca pe viitor să încurajăm şi Diaspora românească să investească mai mult în titlurile de stat / În momentul de față e la un nivel foarte mic / Vreau să creăm instrumente prin care să creștem interesul

Evoluţiile pe titlurile de stat Fidelis sunt foarte bune şi aş vrea pe viitor să încurajăm şi românii plecaţi în străinătate să investească mai mult în aceste instrumente, însă trebuie un efort conjugat pentru a atrage, pentru a reuşi să le promovăm la nivelul Diasporei, să ştie de ele, să cunoască avantajele, a declarat, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a participat la deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare cu ocazia listării titlurilor de stat Fidelis, emise de Ministerul Finanţelor. Oferta publică a Ministerului Finanţelor, desfăşurată în perioada 4 – 11 iulie 2025, a cuprins opt emisiuni, patru în lei şi patru în euro, dintre care două au fost dedicate donatorilor de sânge.

„Evoluţiile pe Fidelis, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune. Avem operaţiuni de 132.000 subscrieri, mai multe decât cele înregistrate anul trecut, 118.000 până acum, deci e un semnal bun. Expunerea pe populaţie creşte, ceea ce e bine, pentru că e un obiectiv important pe care îl are Ministerul de Finanţe. Randamentele sunt atractive, neimpozitarea câştigului de capital şi a dobânzii importante pentru populaţie, posibilitatea de lichidizare a investiţiei înainte de scadenţă, cu posibilitatea încasării iar e importantă, subscrierea uşoară, diversificarea, instrumente flexibile pe care le punem la dispoziţie, toate aceste lucruri contează.

Ce mi-aş dori, aş vrea ca pe viitor să încurajăm şi Diaspora românească să investească mai mult. În momentul de faţă e la un nivel foarte mic. Vreau să creăm instrumente prin care să creştem interesul Diasporei de a folosi astfel de instrumente, pentru că există un potenţial foarte mare ca Diaspora să participe, dar acest lucru trebuie să fie un efort conjugat pentru a atrage, pentru a reuşi să promovăm instrumentele acestea la nivelul Diasporei, să ştie de ele, să ştie de avantaje. Bineînţeles că acest lucru ajută foarte mult şi bursa. Ce pot să vă asigur este că în Ministerul de Finanţe aveţi un partener credibil”, a transmis Nazare.

Şeful de la Finanţe a anunţat că, în luna august, va fi semnat un parteneriat cu bursele din regiune, transmite Agerpres.

„Suntem implicaţi şi într-un parteneriat pe care vrem să-l semnăm în luna august cu bursele din regiune, peste cinci burse din regiune. E foarte important să fim activi în regiune. Am discutat inclusiv cu ministrul Finanţelor din Grecia, la ultimul ECOFIN, pentru a consolida un parteneriat cu bursa din Grecia, care creşte foarte mult, şi acest lucru îl putem face mult mai activ pe toate zonele de negociere şi de discuţii pe care le avem la dispoziţie, fie că e la Bruxelles, fie că e în altă zonă, tocmai pentru a sprijini bursa, pentru că eu cred că acest parteneriat trebuie să fie din ce în ce mai strâns şi să vorbim din ce în ce mai mult despre aceste lucruri, pentru că ajută foarte mult economia românească”, a subliniat el.

Alexandru Nazare a reamintit situaţia economică prin care trece ţara noastră, pentru că „are senzaţia” că „încă nu se conştientizează la nivel public cumpăna majoră pe care a depăşit-o România în ultima perioadă”.

„Sunt onorat să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, în acest moment simbolic pentru piaţa de capital românească, să marcăm această nouă listare Fidelis la Bursa de Valori Bucureşti. Înainte să încep să discutăm despre Fidelis în special, aş vrea să discutăm un pic despre situaţia prin care a trecut România în această perioadă, pentru că am senzaţia că încă nu se conştientizează la nivel public cumpăna majoră pe care a depăşit-o România în ultima perioadă, cumpăna şi pericolul pe care le-am depăşit, şi cred că n-ar trebui să irosim nicio oportunitate de a explica cât se poate de clar dimensiunea pericolului pe care l-am evitat.

A fost un timp foarte comprimat, mai puţin de două săptămâni, în care am reuşit să construim un pachet de măsuri care să fie considerat credibil, să-l negociem atât la nivel tehnic, cât şi la cel mai înalt nivel cu Comisia Europeană, astfel încât să ajungem în ECOFIN-ul de pe 8 iulie să avem o validare. Acesta a fost doar un prim pas. După acest pas, evident că am avut imediat o reacţie a pieţelor şi cel mai bun barometru posibil a fost interesul care s-a ridicat la aproape 15 miliarde de euro în momentul când am emis, în prima zi de după ECOFIN”, a arătat acesta.

Potrivit ministrului, lansarea emisiunii de titluri de stat imediat după reuniunea ECOFIN nu a fost întâmplătoare, ci a fost „un pariu riscant care a dat rezultate”.

„Să ştiţi că n-a fost o întâmplare că emisiunea a fost în prima zi după ECOFIN. A fost un pariu riscant, dar un pariu care a dat rezultate. Adică am fost convinşi că până la urmă acest pachet va fi considerat credibil şi de aceea am ales să emitem în acea zi, iar chiar dacă dobânzile sunt în continuare foarte mari comparat cu regiunea, comparat cu ţări cu care noi suntem în competiţie, dar faptul că am avut o diminuare pe toate maturităţile pe care am ieşit în comparaţie cu alte emisiuni pe care le-am avut ne arată că suntem în direcţia bună.

De asemenea, evoluţiile de pe bursă comparat cu luna decembrie, mai cu luna decembrie, faţă de astăzi, unde vedem o reacţie a bursei pozitivă, care merge cumva în media regiunii imediat după adoptarea pachetului, e o confirmare în plus că investitorii au încredere în astfel de măsuri, în măsurile de a restabili echilibrele macroeconomice ale României, care sunt, din punctul meu de vedere, inevitabile”, a menţionat oficialul MF.

În opinia sa, „orice guvern responsabil ar fi trebuit să se comporte în acest fel şi să ia aceste măsuri care să transmită un semnal de încredere”.

„Şi am făcut chestiunea aceasta pentru că, dincolo de deficite, dincolo de deficitul bugetar, de deficitele gemene, cel mai important lucru cu care trebuie să ne luptăm este un deficit de încredere care a crescut în timp şi nu va putea fi diminuat imediat, dar îl putem diminua prin fapte concrete. Atunci când spunem ceva să şi facem. Atunci când ne propunem o ţintă sau un jalon, chiar să-l atingem şi, încet-încet, vom reuşi să trecem peste acest deficit de încredere. Bineînţeles că nu se va întâmpla imediat, dar primii paşi sunt paşi foarte importanţi în nicio lună de când a fost investit acest Guvern”, a susţinut ministrul.