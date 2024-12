Naţionala feminină de fotbal, înfrângere în faţa Albaniei în ultimul meci al anului

Reprezentativa feminină a României a pierdut partida amicală jucată împotriva Albaniei la Târgovişte, scor 1-2; a fost ultimul meci al României înaintea noii ediţii din UEFA Women’s Nations League, din luna februarie, transmite News.ro.

Pentru România a marcat: Carp 43′, iar pentru Albania au înscris Troka 10′ şi Dogi 90+2′.

ROMÂNIA: 1. A. Părăluţă – 5. T. Meluţă, 2. A.M. Stanciu, 18. A. Kis (6. M. Ficzay 46′), 13. E. Gered – 8. Ş. Vătafu, 4. I. Bortan-cpt. (24. M. Tătar 46′), 14. A. Herczeg (19. O. Iordăchiuşi 46′) – 16. I. Bălăceanu, 20. C. Carp (11. A. M. Bănuţă 46′), 22. C. Marcu (7. A. Vlădulescu 68′). Selecţioner: Massimo Pedrazzini.