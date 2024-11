Nancy Pelosi dă vina pe Joe Biden pentru pierderea alegerilor: ”Singurul motiv pentru care Kamala Harris şi democraţii au pierdut”

Fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a declarat că democraţii ar fi putut obţine rezultate mai bune în alegerile de marţi dacă preşedintele Joe Biden ar fi ieşit mai devreme din cursă, relatează BBC, citată de News.ro.

Pelosi – unul dintre cei mai puternici politicieni din Washington – a declarat pentru New York Times că „dacă preşedintele s-ar fi retras mai devreme, ar fi putut exista alţi candidaţi în cursă”.

Remarcile sale sunt cele mai recente acuzaţii din partea democraţilor după ce partidul a pierdut marţi controlul asupra Casei Albe şi, posibil, asupra ambelor camere ale Congresului.

Pelosi ar fi condus presiunile democraţilor de a-l scoate pe Biden din cursă, lucru care s-a întâmplat a sfârşitul lunii iulie, după săptămâni de presiuni în urma unei prestaţii slabe la dezbatere împotriva lui Donald Trump.

„Anticiparea a fost că, în cazul în care preşedintele se va da la o parte, vor avea loc alegeri primare deschise”, a declarat Pelosi.

Un scrutin primar deschis ar fi implicat un număr de candidaţi democraţi care ar fi concurat pentru a fi aleşi de membrii partidului pentru a-i succeda lui Biden în calitate de candidat la Casa Albă.

Pelosi a susţinut că Harris s-ar fi descurcat bine într-un astfel de proces primar şi că acesta ar fi făcut-o „mai puternică în continuare”.

„Dar noi nu ştim asta. Asta nu s-a întâmplat. Trăim cu ceea ce s-a întâmplat”, a declarat politiciana din California, care a fost realeasă marţi pentru al 20-lea mandat în Camera Reprezentanţilor.

„Şi pentru că preşedintele a sprijinit-o imediat pe Kamala Harris, acest lucru a făcut aproape imposibilă organizarea unor alegeri primare la acel moment. Dacă ar fi fost mult mai devreme, ar fi fost altfel”, a precizat ea.

Vorbind pentru Politico, consilierii lui Harris au aruncat vina şi asupra lui Biden şi au spus că acesta ar fi trebuit să se retragă mai devreme.

„Am desfăşurat cea mai bună campanie posibilă, având în vedere că Joe Biden era preşedinte”, a declarat un consilier anonim. „Joe Biden este singurul motiv pentru care Kamala Harris şi democraţii au pierdut în seara aceasta”.

Cu toate acestea, un fost consilier al lui Biden a declarat pentru Axios, un alt post de ştiri politice, că Harris inventează scuze.

„Cum ai cheltuit un miliard de dolari şi nu ai câştigat?”, a spus consilierul.

Senatorul democrat de Pennsylvania, John Fetterman, a dat vina pentru pierderea alegerilor pe cei care au complotat pentru înlăturarea lui Biden.

„Pentru cei care au decis şi s-au mişcat pentru a-l desfiinţa pe Biden, iar apoi aţi obţinut alegerile pe care le doreaţi, este potrivit să vă însuşiţi rezultatul şi consecinţele”, a declarat el într-un interviu pentru publicaţia politică Semafor.

Tom Suozzi, congresman democrat din New York, a declarat că pierderea alegerilor a fost cauzată parţial de concentrarea partidului pe „a fi corect din punct de vedere politic”.

El a declarat că partidul s-a străduit să contracareze liniile de atac ale republicanilor privind „anarhia în campusurile universitare, băieţii care joacă în sporturile fetelor şi un atac general asupra valorilor tradiţionale”.

Ritchie Torres, un alt congresman democrat din New York, a postat pe X, fostul Twitter, învinuind „extrema stângă”.

El a declarat că radicalii din cadrul partidului „au reuşit să îndepărteze un număr istoric de latini, negri, asiatici şi evrei de Partidul Democrat cu absurdităţi precum «Defund the Police» sau «From the River to the Sea» sau «Latinx»”.