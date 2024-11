Motivul pentru care LeBron James a decis să se retragă temporar din social media

Baschetbalistul LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, a anunţat, miercuri, că va renunţa la reţelele de socializare temporar, după ce a republicat o postare care viza prezentarea „negativă” a baschetului de către presa americană.

James, care are 212 milioane de urmăritori pe Instagram şi X, a republicat o postare a lui Rich Kleiman, agentul de termen lung al starului NBA Kevin Durant.

„Cu atât de multă ură şi negativitate în lumea de astăzi, nu înţeleg de ce multe dintre mass-media sportive naţionale încă mai cred că cel mai bun mod de a acoperi sportul este (de a face acest lucru) prin unghiuri negative”, a scris Kleiman pe X, adăugând: „Eu personal consider că totul este o pierdere de timp”.

„AMEN!!!” a fost de acord «King James», împărtăşind cuvintele lui Kleiman. „Şi acestea fiind spuse, vă salut pe toţi! Părăsesc social media pentru moment. Aveţi grijă de voi toţi”, a adăugat el într-un al doilea mesaj.

În vârstă de 39 de ani, primul jucător care a înscris peste 40.000 de puncte în NBA, a stat deja departe de platforme, de obicei, explică el, pentru a se concentra asupra sportului său. Dar, după victoria echipei sale cu 124-118 în faţa celor de la Utah Jazz, marţi, James şi-a exprimat supărarea faţă de criticile anumitor internauţi, transmite News.ro.

Atunci, debutantul de la Lakers, Dalton Knecht, a reuşit o performanţă de 37 de puncte, demonstrând un talent pe care James spune că l-a văzut încă din perioada universitară a coechipierului său.

„Toată lumea de pe internet mă face mincinos tot timpul (…) Spun că mint despre orice. Atunci de ce sunt aici? Ei mi-au spus. Am observat asta. M-am uitat mult” la echipa Universităţii din Tennessee din care făcea parte Knecht, a declarat James.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024