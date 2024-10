Moşteanu: USR a fost şi rămâne alături de Nicuşor Dan / PNL l-a înjurat şi acum se gudură

USR a fost şi rămâne alături de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spre deosebire de PNL care „l-a înjurat” în campanie şi „acum se gudură” pe lângă el, a declarat liderul deputaţilor Uniunii, Ionuţ Moşteanu, transmite Agerpres.

Întrebat la Parlament cum se va raporta USR de acum înainte faţă de primarul general, el a răspuns: „Cum ne-am raportat întotdeauna”.

„USR a fost alături de Nicuşor Dan în toate demersurile pe care Nicuşor Dan le-a avut la Capitală, am fost alături de el în Consiliul General şi l-am sprijinit patru ani în campanii. Îl sprijinim în continuare, spre deosebire de PNL care îl înjura acum patru luni, în campania la locale, şi acum se gudură pe lângă Nicuşor Dan. Vedem asta – marele general face „drepţi-culcat” şi mi se pare corect. Nicuşor Dan este un om politic care a arătat că a câştigat prin muncă şi prin statură, prin verticalitate, respectul cetăţenilor şi asta ar fi o lecţie de învăţat. şi de către domnul Nicolae Ciucă. Noi îl sprijinim în continuare, o să sprijinim toate demersurile, am făcut deja câteva proiecte de lege care au fost depuse ieri la Parlament, care vin în întâmpinarea listei de cerinţe pe care Nicuşor Dan le are pentru Bucureşti Am fost alături de el, o să-l sprijinim în continuare, este un om corect şi capitala este pe mâini bune cât timp Nicuşor Dan este primar”, a transmis Moşteanu.

Potrivit acestuia, referendumul propus de Nicuşor Dan este absolut necesar pentru a face nişte paşi către o însănătoşire administrativă a Bucureştiului, unde „fiecare sector a ajuns stat în stat”.

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, liderul PNL, a afirmat miercuri că, alături de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, poate uni Dreapta de pe scena politică.

Ciucă a susţinut, la Senat, o conferinţă comună de presă cu primarul general, care a avut loc în prezenţa mai multor parlamentari USR.

„Suntem împreună şi cred că împreună putem să unim Dreapta”, a declarat Nicolae Ciucă, la finalul unei întâlniri cu primarul general la cabinetul său de la Senat.

Întrebat cum se va face această unire a Dreptei, el a răspuns: „Convingându-i pe alegători că există în momentul de faţă un singur partid relevant pe centru-dreapta care poate cu adevărat să intre în competiţie reală cu Partidul Social Democrat şi să câştige. Şi, totodată, am mare încredere că cetăţenii văd care este imaginea reală a celor înscrişi în competiţie şi la finalul alegerilor să putem să avem o consistenţă politică pe centru-dreapta, ca să facem o majoritate”.