„Moarte Americii, moarte Israelului”: demonstrații masive în Yemen după loviturile SUA

Zeci de mii de yemeniți au manifestat luni, 17 martie, la Sanaa și în alte câteva orașe, ca răspuns la un apel al rebelilor houthi, transmite Le Figaro.

Demonstrațiile au urmat loviturilor americane din 15 martie împotriva bastioanelor mișcării pro-iraniene, despre care insurgenții susțin că au ucis 53 de persoane și au rănit 98.

În capitală, o mulțime densă s-a adunat în Piața Sabine, fluturând steaguri yemenite și palestiniene, precum și arme și copii ale Coranului.

„Moarte Americii, moarte Israelului”, au scandat manifestanții, denunțând atacurile americane.

Yemenis held a million-man march in Sanaa to condemn recent U.S. aggression. pic.twitter.com/kbnOgk7BOD

— Tehran Times (@TehranTimes79) March 17, 2025