Ministrul ungar de Externe Péter Szijjartó, mesaje pro-ruse în discursul de la Oradea: Ne dorim pace în loc de război, nu am făcut nimic din ceea ce ar prelungi sau ar fi răspândit războiul / Și Kelemen Hunor a cerut ”pace”, fără să ceară retragerea Rusiei din Ucraina

Ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului, Szijjartó Péter, a reluat vineri la Oradea narativul pro-rus al guvernului de la Budapesta, potrivit căruia e nevoie de ”pace” în Ucraina. Mesajul este unul pro-rus pentru că Ungaria cere încetarea războiului fără să ceară retragerea Rusiei din Ucraina. O pace fără ca Rusia să abandoneze regiunile anexate ilegal din Ucraina înseamnă o pace în termenii Kremlinului, care ar lăsa Ucraina ciuntită. Acesta este mesajul pe care Viktor Orban, singurul aliat al lui Viktor Orban din UE și NATO, îl promovează constant, spre iritarea partenerilor și aliaților.

Szijjartó Péter a făcut declarațiile vineri seară, la Oradea, la manifestările de sărbătorire a Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, acolo unde și președintele Kelemen Hunor a vorbit despre nevoia de ”pace”, fără să ceară explicit retragerea Rusiei din teritoriile ocupate ilegal în Ucraina.

„Şi noi ne dorim pace, în sfârşit să fie pace în vecinătate, în loc de război. Noi, maghiarii, anul trecut, am vorbit mult despre pace. Din păcate, puţini vorbesc despre pace. Noi, maghiarii, trăind în vecinătatea războiului, vedem consecinţele pustiitoare ale războiului. Cu toţii am văzut refugiaţii, tragediile familiilor distruse. Şi mai ştim important că vieţile oamenilor doar cu încetarea conflictului şi cu pace se pot salva. Nu numai că am susţinut pacea, dar ne-am apărat cetăţenii, nu am lăsat să fie duşi la război şi nu am făcut nimic din ceea ce ar prelungi sau ar fi răspândit războiul”, a afirmat ministrul Szijjarto Peter la Oradea, potrivit corespondentului Agerpres.

El a arătat că maghiarii nu trăiesc în Bazinul Carpatic în mai multe ţări sau răspândiţi în lumea largă pentru că aşa au dorit, ci pentru că aşa a rânduit istoria. Din acest motiv, este importantă unitatea lor dincolo de graniţe, unitate în care fiecare maghiar contează.

„Numai noi vom hotărî pe cine vom promova în vârful comunităţii şi pe cine nu. Şi numai noi vom decide viitorul naţiunii maghiare, susţinând familiile, copiii şi comunităţile, hotărând pe cine vom promova în vârful comunităţii şi pe cine nu”, a subliniat oficialul de la Budapesta.

Szijjarto Peter a evidenţiat mândria de a fi maghiari, „în picioare” încă în istorie şi animaţi de un puternic sentiment de libertate, după ce au fost călcaţi brutal de mari stăpâniri străine – otomană, habsurgică, germană, sovietică.

Și Kelemen Hunor a invocat nevoia de pace în discursul de la Oradea.

”Oriunde ne uităm astăzi vedem războaie fără sens între popoare și națiuni puternice. Și războiul înseamnă întotdeauna distrugere, întotdeauna aduce moarte. Iar istoria ne-a învățat că în ultimii 150 de ani am ieșit din fiecare război ca învinși și slăbiți. Deci pacea este necesară, pentru că înseamnă securitate, face posibilă construcția”, a spus Kelemen Hunor, potrivit transcrierii discursului de pe site-ul oficial al UDMR.

În transcriptul discursului lui Kelemen Hunor nu apare menționată Rusia.

La evenimentul din jurul statuii eroului paşoptist Szacsvay Imre, din Parcul Libertăţii de la Oradea, au luat parte şi liderul UDMR Kelemen Hunor, preşedintele UDMR Bihor, Cseke Attila, episcopul romano-catolic Bocskei Laszlo, deputatul Szabo Odon, alte oficialităţi locale şi judeţene, reprezentanţi ai comunităţii maghiare şi peste 3.000 de etnici maghiari.

Programul festiv a cuprins mai multe discursuri în limba maghiară, cântece şi dansuri populare. La final, ca în fiecare an, în intervalul orar 20,00 – 20,30, a avut loc un marş festiv cu făclii prin centrul oraşului, pe traseul strada Iosif Vulcan – pietonal Republicii, strada Republicii – parcul Petofi Sandor.