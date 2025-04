Ministrul Educației se află în vizită în SUA. Daniel David a avut întâlniri cu conducerile FMI, Atlantic Council – think-tank american cu scop de promovare a cooperării atlantice și Congressional Office for International Leadership, agenție a Congresului american

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, se află săptămâna aceasta într-o vizită în SUA. Oficialul anunță că azi, la Washington DC, a avut întâlniri cu conducerea Congressional Office for International Leadership – agenție a Congresului american, cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), Jeroen Clicq, și cu Atlantic Council, unul dintre cele mai puternice think-tankuri americane, având ca scop promovarea cooperării atlantice.

În urmă cu o zi, ministrul Daniel David a anunțat că a avut discuții cu Catherine Truitt (former North Carolina Superintendent for Public Instruction) și cu profesori/studenți din programe de limbă și cultură românească la University of North Carolina at Chapel Hill (UNC).

„Vizita are ca obiectiv principal întâlnirea cu absolvenții (alumni) universităților românești, acum aflați în SUA, și cu diaspora românească, pentru a înțelege mai bine nevoile educaționale ale acestora și cum putem crea o relație bidirecțională, prin care să ne susținem reciproc în educație și cercetare, într-o lume tot mai volatilă. Acum întâlnirile vizează comunitățile românești din zonele apropiate de Chicago, North Carolina și Washington (iar în luna mai a acestui an și zona New York). Cu ocazia acestei vizite, ministrul are planificate în North Carolina și Washington și alte activități relevante pentru educație (ex. vizite în școli/universități americane) și cercetare (ex. vizite în universități americane), inclusiv întâlniri cu instituții/organizații americane și internaționale relaționate și cu politici în educație/cercetare”, anunță Ministerul Educației.

Ministrul Daniel David a declarat că „multe din aceste colaborări le-am început ca rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Această vizită a fost inițiată anul trecut, înainte să devin ministru, în relație cu una din cele mai vechi și performante universități publice americane, și anume University of North Carolina at Chapel Hill (UNC). În acest context internațional complicat, ținând cont și de poziția de ministru, extind acum aceste relații la un nivel mai general, de care să beneficieze atât diaspora românească (nu doar alumni UBB), cât și sistemul educațional și de cercetare din țară, inclusiv întărind astfel și relațiile noastre cu SUA. Voi documenta întâlnirile specifice pe conturile de social media ale ministerului educației și cercetării.”