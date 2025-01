Ministrul Cseke Attila: Ar trebui să se renunţe la sporurile de antenă

Statul nu este performant în relaţia cu cetăţenii, consideră ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care spune că angajaţii şi demnitarii „ar trebui să scape” de sporul de antenă, transmite Agerpres.

„Este un stat care nu este performant în relaţia cu cetăţeanul, este un stat care în multe privinţe – şi evident sunt şi excepţii – nu livrează cetăţeanului. Cetăţeanul nu se simte respectat de autorităţile statului şi evident că aici măsurile de eficientizare trebuie să apară. E foarte important ca aceste măsuri să aibă un temei şi o analiză temeinică. (…) În 2021, în baza unei analize care a durat puţin, deci măsura a fost promovată undeva în mai 2021, cam la patru luni de la începutul mandatului, am propus Guvernului desfiinţarea Inspectoratelor Regionale de Stat în Construcţii, pentru că unele inspectorate n-aveau nici inspectori, adică chiar obiectul muncii, atribuţia principală nu putea fi înfăptuită. Deci, am făcut o analiză foarte amănunţită. Drept urmare, am şi reuşit să trecem acel proiect de lege în Guvern şi în scurt timp şi prin Parlament. Şi nu am avut o problemă cu parcursul legislativ. Am desfiinţat 160 de de posturi, cam două treimi din ele ocupate”, a declarat Cseke Attila la Digi24.

Întrebat în legătură cu protestele din Senat, cauzate de anunţul preşedintelui Camerei superioare, Ilie Bolojan, privind restructurări, el a arătat că, legat de sporul de antenă, angajaţii şi demnitarii ar trebui „să scape” de el.

„Legat de sporul de antenă, cred că noi, cu toţii, inclusiv angajaţii şi demnitarii, ar trebui să încercăm să scăpăm de acest spor de antenă. În ce sens – ca să nu mai avem un asemenea fenomen. (…) Eu cred că sporul de 15% nu rezolvă rezonanţa magnetică dacă există pe clădire, dacă sunt antene ş.a.m.d. Cred că logic ar fi ca să încercăm să rezolvăm cauza, pentru că 15% la salariu nu va rezolva. Dar, dacă într-adevăr avem o chestiune, o problemă, dacă vreţi, de sănătate, cu existenţa antenei, cred că ar trebui să încercăm cu toţii, şi angajaţii, să se lupte pentru acest lucru, ca să nu trebuiască să primească spor de antenă, ca să nu mai avem măsurători care ne ies, în sensul că sunt probleme cu acea clădire. Eu cred că pentru sănătatea tuturor şi ca şi abordare logică ar fi mult mai mult mai adecvată o asemenea abordare, pentru că 15% nu va rezolva rezonanţa magnetică dacă există, dar aici întotdeauna se aduc expertize care arată acest lucru ş.a.m.d.. Asta e o altă discuţie. Evident, aici, un demnitar sau un conducător de instituţie nu poate să se pronunţe pentru că nu e specialist”, a explicat Cseke Attila.

Potrivit acestuia, cel mai important este să existe o lege a salarizării care să fie echitabilă şi echilibrată.

„Avem neajunsuri în continuare, diferenţe de salarizări. Chiar în interiorul Ministerului Dezvoltării, avem pe aceeaşi funcţie publică diferenţă de salarizare. Şi nu este în regulă, pentru că, evident, unii se uită la alţii, nu mai spun de diferenţe de salarizare de la o instituţie la alta. Sporurile care sunt întemeiate, din punctul meu de vedere, la Ministerul Dezvoltării, respectiv şi la alte ministere care lucrează cu fonduri europene sunt cele legate de gestionarea fondurilor europene. Dacă ai rezultat, sigur şi aici trebuie mers pe performanţă. (…) Nu vom putea să ne întoarcem retroactiv, dar în noua lege a salarizării, nu numai pe sporuri şi pe salarizarea în administraţia publică centrală şi locală, din punctul meu de vedere, trebuie să mergem pe acest concept al salarizării după performanţă. Şi se pot crea aceste criterii de performanţă”, a susţinut ministrul Dezvoltării.

La minister, a subliniat el, în ultimii patru ani s-au pornit câteva programe de investiţii, care înseamnă investiţii pentru toată ţara, de peste 20 de miliarde de euro.

„Suntem printre puţinele ministere care în ultimii patru ani nu au avut o creştere de posturi. Mai mult decât atât, am pierdut vreo 200 de posturi către MIPE”, a adăugat Cseke Attila.