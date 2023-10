Ministru spaniol: Netanyahu, criminal de război, să fie judecat la Curtea Penală Internaţională / Ea e acuzată deschis de antisemitism

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar trebui să fie judecat în calitate de „criminal de război” la Curtea Penală Internaţională, susţine Ione Belarra, ministrul spaniol pentru Drepturile Sociale. Ministrul a îndemnat duminică Europa să acţioneze de urgenţă împotriva „genocidului planificat” în Palestina, informează aa.com.tr, potrivit News.ro.

Ione Belarra este recunoscută pentru comentariile sale anti-Israel. Săptămâna trecută, Isaac Benzaquén, președintele Federației Comunităților Evreiești din Spania, a denunțat ”creșterea antisemitismului după izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas” și a indicat în special recentele comentarii făcute de ministrul în exercițiu al Afacerilor Sociale, Ione Belarra, potrivit unui comunicat.

Ministrul a publicat pe contul său de X, fostul Twitter, o înregistrare video în care face comentariile respective într-un dialog cu reporterii în timpul unei manifestaţii pro-Palestina din Madrid.

„Astăzi ne aflăm aici, alături de toţi oamenii decenţi din ţara noastră, dar şi de toţi acei oameni din întreaga Europă care doresc să ceară să se pună capăt o dată pentru totdeauna acestui genocid planificat, acestei epurări etnice a poporului palestinian, care este pus în aplicare de statul Israel”, a declarat Belarra.

Liderii europeni, inclusiv cei spanioli, „nu sunt capabili să se ridice la înălţimea gravităţii circumstanţelor”, a spus ea şi a subliniat: „Nu vrem să fim complici la acest genocid planificat şi credem că Europa trebuie să acţioneze urgent. Cred că Europa va plăti scump pentru această ipocrizie”.

„Publicul este uimit să vadă cum întreaga poziţie a Uniunii Europene este subordonată intereselor Statelor Unite şi ale statului Israel”, a adăugat ministrul.

Afirmând că o astfel de poziţie se poate schimba astăzi, ministrul a cerut ţărilor europene să suspende relaţiile diplomatice cu Israelul şi să aplice sancţiuni economice exemplare împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu şi a întregii conduceri politice, precum şi un embargo asupra armelor.

„Bineînţeles, (ar trebui) să-l ducem pe Netanyahu la Curtea Penală Internaţională pentru a fi judecat pentru ceea ce este, un criminal de război”, a spus ea şi a adăugat: „Insist, nu cu tăcerea noastră şi nu cu complicitatea noastră. Avem nevoie ca Uniunea Europeană să acţioneze”.

Europe will pay dearly for such hypocrisy. European leaders are not up to the severity of what is happening. Today and always, we will defend the Palestinian people against the genocidal State of Israel. pic.twitter.com/Kq942EzAMK

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 29, 2023