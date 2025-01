Ministerul Sănătății: Încă din 11 ianuarie, Inspecția Sanitară de Stat a dispus controale la centrele pentru copiii cu deficiențe neuro-psihiatrice din Tg.Mureș. Au fost constatate circuite igienico-sanitare necorespunzătoare, mobilier parțial uzat, produse dezinfectante expirate / Nimic despre modul cum erau tratați copiii

Ministerul Sănătății a precizat, marți seara, că, încă din 11 ianuarie, Inspecția Sanitară de Stat a dispus controale la centrele pentru copiii cu deficiențe neuro-psihiatrice din Târgu Mureș, în urma cărora au fost constatate circuite igienico-sanitare necorespunzătoare, mobilier parțial uzat, produse dezinfectante expirate. Au fost controale și în iunie 2024, când au fost constatate condiții igienico-sanitare necorespunzătoare. Ministerul nu face nicio referire la modul cum erau tratați copiii, care în 10 ianuarie au fost găsiți de Centrul de Resurse Juridice închiși cu zăvorul, în condiții insalubre.

Comunicatul Ministerului Sănătății:

Încă din data de 11.01.2025, ca urmare a neregulilor sesizate de presă privind centrele rezidențiale pentru copiii cu deficiențe neuro-psihiatrice din Târgu-Mureș, Inspecția Sanitară de Stat a dispus Serviciului Control din DSP Mureș, efectuarea de controale în centrele de profil din Târgu-Mureș, aparținând Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș.

Inspectorii sanitari au efectuat controale în cele 4 centre rezidențiale pentru copiii cu deficiențe neuro-psihiatrice, constatându-se condiții și circuite igienico-sanitare necorespunzătoare în blocurile alimentare și spălătorii, dotarea cu mobilier parțial uzat, produse dezinfectante expirate.

Pentru deficiențele constatate în cadrul verificărilor, inspectorii sanitari au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 32.000 de lei pentru neasigurarea circuitelor lenjeriei, pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție și neasigurarea circuitelor funcționale în unitățile de alimentație colectivă.

Au fost suspendate, până la remediere, activitățile de alimentație colectivă și de spălătorie în cadrul tuturor centrelor verificate.

Menționăm faptul că 2 din cele 4 centre rezidențiale pentru copii, au mai fost controlate anterior în cadrul acțiunii tematice de control, desfășurată în perioada 03.06.2024-28.06.2024, dispusă de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății. Și în urma acestor controale, au fost constatate condiții igienico-sanitare necorespunzătoare și s-au aplicat sancțiuni.

Context:

Inspectorii Consiliului de monitorizare și reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au găsit sâmbătă, 10 ianuarie, în mai multe centre din județul Mureș copii încuiați cu zăvorul și tratați cu medicamente expirate, a relatat Digi24.

În unul dintre centre au fost găsi găsiți 13 copii încuiați în camere cu un zăvor. Personalul spune că a apelat la această metodă pentru că nu este suficient personal pentru a-i supraveghea.

Inspectorii Consiliului de monitorizare, dar și reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au găsit în două dintre centre medicamente expirate, despre care personalul le-a spus că le-ar fi administrat copiilor. De asemenea, toate cele patru centre în care au fost făcute vizite în această dimineață funcționează ilegal. Nu mai au licență de funcționare încă de la începutul lunii decembrie 2024.

„Este o situație teribil de tristă, pentru că vorbim de 63 de copii, copii cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 14 sau 18 ani. Nu avem încă vârstele exacte. Prima dată am ajuns într-unul dintre cele patru centre, în martie, la începutul anului trecut, când am găsit 18 copii cu vârste începând cu 3 ani într-un centru din centrul orașului Târgu Mureș. De ce este teribil de grav această situație? Pentru că în cadrul nenumăratelor vizite pe care noi le-am realizat în ultimul an am pierdut numărul vizitelor și anunțate și neanunțate. Pe de o parte am sesizat neregulile și pe de altă parte am încercat să ajutăm în mod concret, aducând medici specialiști, echipamente cumpărate din fonduri private pentru ca acești copii să fie ridicați din pat și nu s-au luat măsuri.

Nu doar că nu s-au luat măsuri, dar vorbim despre copii care au fost luați din grija părinților, părinții au fost decăzuți din drepturi, directorul DGASPC a devenit reprezentantul lor legal, vorbim despre copii pe care i-am dus la recuperare la București, vorbim despre faptul că directoarea DGASPC Mureș nu a înștiințat instanța în speță, tribunalul cu privire la schimbarea măsurii de plasament, prin urmare, a ținut ilegal un copil aproape un an de zile în București, copil care a fost salvat de medicii de la Spitalul Gomoiu din București și ținut cu mare grijă de o fundație din Ilfov”, explică Georgiana Pascu, manager la Centrul de Resurse Juridice.