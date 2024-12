Mike Tyson, la o lună de zile după meciul cu Jake Paul: „De ce am făcut asta? Mă dureau pieptul și stomacul”

A trecut aproape o lună de zile de la înfrângerea lui Mike Tyson contra youtuberului american Jake Paul, iar „Iron Mike” a recunoscut la Fox Sports Radio că nu-și amintește prea multe despre acest meci.

Partida a avut loc în Texas, SUA, în data de 16 noiembrie, iar Paul a fost declarat învingător. Inițial, duelul a fost amânat din cauza problemelor de sănătate ale lui Tyson: ulcer gastroduodenal, după cum transmite News.ro.

Învins prin decizie unanimă, „Iron Mike” a spus la puține momente după încheierea partidei că „nu regretă că a urcat în ring pentru ultima oară”.

Între timp, Tyson (56 de ani) și-a mai schimbat discursul.

„Nu-mi amintesc prea multe din acea luptă, am pierdut un pic urma. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este prima rundă, când am revenit bine.

A doua zi, mi-am amintit că Jake s-a înclinat respectuos (în ultimele secunde ale luptei). Asta e tot ce-mi amintesc” – Mike Tyson, la Fox Sports Radio.

Mai mult decât atât, fostul mare pugilist a recunoscut că lupta a lăsat urme importante pe corpul său și că acum nu știe de ce a acceptat acest duel.

„Forţa lui Jake Paul? Nu-mi amintesc. Îmi lovea corpul, era foarte dureros.

Mă durea şi pieptul, dar şi stomacul. A doua zi după luptă, m-am trezit şi i-am spus soţiei mele: ”De ce am făcut asta?”.

Unforgettable? Mike Tyson now wonders why he agreed to boxing match with Jake Paul https://t.co/7jyyx5yksP

— Fort Worth Star-Telegram (@startelegram) December 14, 2024