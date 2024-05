Mii de manifestanți la Malmö, în Suedia, împotriva participării Israelului la Eurovision

Mii de persoane au mărșăluit în liniște joi pe străzile din Malmö, în Suedia, pentru a protesta împotriva participării Israelului la Eurovision, cu doar câteva ore înainte ca această țară să intre în competiție, potrivit unei echipe AFP aflată la fața locului. „Sunt o fană a Eurovision și mi se rupe inima, dar boicotez”, a declarat pentru AFP Hilda, o suedeză de 30 de ani cu părul roz. „Nu mă pot distra știind că Israelul participă, când toți acești copii mor. Cred că este nedrept”.

Participarea Israelului la concursul european al cântecului, a cărui finală va avea loc sâmbătă la Malmö, a fost contestată din cauza războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, mai multe petiții în Europa cerând excluderea sa, potrivit Le Figaro.

La sfârșitul lunii martie, candidați din nouă țări, printre care și Nemo din Elveția, unul dintre favoriți, au făcut apel la o încetare a focului de durată. Candidatul israelian Eden Golan urmează să participe joi seara la cea de-a doua semifinală cu Hurricane. „Nu este corect. După părerea mea, dacă pot ține Rusia afară, de ce nu poți face la fel pentru Israel?”, a întrebat Marwo Mustafa, o tânără protestatară în vârstă de 20 de ani.

În 2022, companiile rusești de radiodifuziune au fost excluse din Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), în urma războiului din Ucraina. „Oamenii sunt aici pentru Eurovision, pentru a încerca să sărbătorească. Nu este nimic de sărbătorit”, deplânge Mustafa Mustafa, în vârstă de 29 de ani. „Spunem că suntem o democrație, dar nimeni nu face nimic”, adaugă el, cu umerii acoperiți de un keffiyeh.

Manifestanții, care au fost peste 5.000, potrivit echipei AFP, au pornit din piața principală din Malmö și au mărșăluit de-a lungul principalei artere pietonale a orașului, fluturând steaguri palestiniene și afișe cu texte precum „Palestina liberă”, „EUR legitimează genocidul” și „Colonialismul nu poate fi spălat în roz”.

These bullies are harassing Eden Golan because she’s a Jewish artist who dared to go to Malmo.

Mind you, Malmo is not safe for Jews every day of the week. All of my Jewish friends have fled Malmo.

Shame on Sweden.

pic.twitter.com/cqPRDHty3h

— Luai Ahmed (@JustLuai) May 9, 2024