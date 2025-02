Mesajul în engleză a lui Călin Georgescu pe rețeaua de socializare X: „Victorie pentru poporul român – Klaus Iohannis a demisionat! Acum, este timpul să revenim la „statul de drept” – reluăm turul 2 al alegerilor!”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale insistă pe subiectul reluării turului al doilea al alegerilor prezidențiale și susține că doar astfel se poate reveni la statul de drept.

„Victorie pentru poporul român – Klaus Iohannis a demisionat! Acum, este timpul să revenim la „statul de drept” – reluăm turul 2 al alegerilor!”, a scris Călin Georgescu pe contul personal de pe rețeaua X, după ce președintele Klaus Iohannis și-a anunțat demisia.

Victory for the people of Romania – Klaus Iohannis resigned! Now, it’s time to return to “rule of law” – resume 2nd round of elections!

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) February 10, 2025