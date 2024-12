Merseyside Derby amânat: Duelul dintre Everton și Liverpool nu se va juca astăzi din cauza vremii nefavorabile

Everton a anunțat sâmbătă dimineața amânarea celebrului derby din Mersey împotriva lui Liverpool, programat la ora 13:30 pe Goodison Park, în cadrul etapei a 15-a din Campionatul Angliei, din cauza condițiilor meteorologice.

Furtuna Darragh, care lovește Marea Britanie, a făcut ca meciul dintre cele două mari cluburi ale Angliei să se amâne din motive de siguranță.

Oficialii Everton au transmis: „Derby-ul Merseyside de pe Goodison Park a fost amânat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile”.

Today’s Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.

Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs

— Everton (@Everton) December 7, 2024